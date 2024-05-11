السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

المخدرات تقود 3 أشخاص للسجن المؤبد بالإسكندرية

أرشيفية
أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد، وتغريم كل منهم مبلغا ماليا قدره مائة ألف جنيه، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، ومصادرة جميع المضبوطات، لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري.

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية، المقيدة برقم 14161 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة.

وتوصلت إدارة مكافحة المخدرات، من خلال التحريات السرية، إلى اتجار كل من "ح.ع.ع" عاطل، محافظة البحيرة، و" ا.ع.س" عاطل، محافظة الغربية، و" ا.ا.س" عاطل، محافظة الغربية، في المواد المخدرة، مستخدمين سيارة في أعمال الترويج.

وجرى استصدار إذن من النيابة العامة لضبطهم، وعقب تنفيذ القرار تم إلقاء القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول على سلاح ناري "طبنجة" بداخلها عدد 5 طلقات، وطربة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبحوزة المتهم الثاني على مبلغ مالي، وهاتف محمول، والثالث بحوزته طربة حشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبتفتيش السيارة عثر بها على 228 طربة "حشيش".

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازة المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهم، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم، والسيارة لاستخدامها في أعمال الترويج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المؤبد وسلاح ناري مواد مخدرة بالاسكندرية جنايات الإسكندرية

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