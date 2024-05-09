الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نشوب حريق داخل شركة أدوية فى الإسكندرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نشب حريق داخل شركة أدوية، بمنطقة العوايد شرق محافظة الإسكندرية، دون إصابات وعلي الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية والسيطرة على الحريق.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل شركة أدوية بمنطقة العوايد بدائرة القسم، دون حدوث اصابات.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ترافقهم سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلي محل البلاغ والدفع بعدد سيارات ومعدات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق وإخماده،

وبالمعاينة والفحص تبين أن الحريق بالدور الثاني بشركة اسكندرية للأدوية علي مساحة ٣٠ متر ×١٠٠ متر ومتواجد بمحل البلاغ ١٠ سيارات إطفاء، وسلم هيدروليكي، وجار الإطفاء، ولا يوجد مصابون حتي الآن، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

نشوب حريق بشركة أدوية شرق الإسكندرية العوايد شرق محافظة الاسكندرية

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