الإثنين 20 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| أسعار الأضاحي في مصر 2024.. انخفاض ملحوظ مع اقتراب العيد

أرشيفية
أرشيفية

شهدت أسعار الأضاحي في مصر انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام القليلة الماضية، مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد أن كانت قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في الأسابيع الماضية. 

وتراوحت أسعار الأضاحي اليوم الإثنين 20 مايو 2024، حسب النوع والوزن والمكان، كالآتي:

الضأن

البلدي: من 6000 إلى 10 آلاف جنيه مصري للرأس، بمتوسط سعر 160 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

البرقي: من 7000 إلى 12 ألف جنيه مصري للرأس، بمتوسط سعر 190 إلى 225 جنيهًا للكيلو.

الأبقار

البلدي: من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه مصري للرأس، بمتوسط سعر 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

الجاموسي: من 15 ألفًا إلى 30 ألف جنيه مصري للرأس، بمتوسط سعر 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

العوامل المؤثرة على الأسعار

يذكر أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على أسعار الأضاحي، منها

النوع: تختلف أسعار الضأن عن أسعار الأبقار والجاموسي، كما تختلف أسعار الأضحية حسب نوعها (بلدي أو برقي).

الوزن: كلما زاد وزن الأضحية، زاد سعرها.

المكان: تختلف أسعار الأضاحي من محافظة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة.

العرض والطلب: كلما زاد العرض، قلت الأسعار، والعكس صحيح.

نصائح لشراء أضحية العيد

حدد ميزانيتك: قبل البدء في البحث عن أضحية، حدد المبلغ الذي يمكنك تخصيصه لشراء الأضحية.

قارن الأسعار: قارن أسعار الأضاحي في مختلف الأسواق قبل الشراء.

تأكد من صحة الأضحية: تأكد من أن الأضحية سليمة وخالية من الأمراض.

اشترِ من مصدر موثوق: اشترِ الأضحية من مصدر موثوق، مثل: مزارع موثوقة أو أسواق المواشي الرسمية.

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