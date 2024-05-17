الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزايد معدل البحث عنها .. أسعار الأضاحي 2024

الأضاحي
الأضاحي

أسعار الأضاحي 2024، من المواضيع التى تزايد معدل البحث عنها باستخدام مؤشر البحث جوجل فى الساعات الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر :

أسعار الأضاحي 2024

سعر العجول البقري اليوم 17 مايو 2024 

تراوح سعر العجول البقري قائم اليوم بين 165 – 170 جنيه للكيلو الواحد، وهى اللحوم الأكثر انتشارا بين المصريين ويزيد الطلب عليها .

سعر العجول الجاموسي قائم

تراوح سعر العجول الجاموسي اليوم قائم بين 155 – 160 جنيه للكيلو الواحد بينما سجل سعر العجول البقري قائم اليوم الجمعة 17 مايو  ل 2024 نحو 170 جنيها للكيلو

وسجل سعر العجول الجاموسي قائم اليوم الجمعة 17 مايو 2024  نحو 160 جنيه للكيلو

أسعار الأضاحى فى المنوفية للعيد الكبير 2024 ونصائح مهمة عند شرائها

سعر الخروف اليوم

تراوح سعر الخروف البلدي اليوم قائم بين 160 - 220 جنيه للكيلو الوحد، فيما تراوح سعر الخروف البرقي اليوم قائم بين 190 – 225 جنيه

أسعار البقر اليوم الجمعة 17 مايو 2024

سجلت أسعار البقر قائم اليوم نحو 120 جنيه للكيلو الواحد "البقر كبير السن"

تراوح سعر البقر صغير السن قائم اليوم بين 140 – 150 جنيه للكيلو الواحد

سجل سعر كيلو اللحم البتلو اليوم نحو 250 جنيه.

مقاطعة اللحوم

يذكر أنه فى منتصف إبريل الماضى ظهرت حملة تسمى "خليها تعفن" دعت لمقاطعة الأسماك بسبب أرتفاع الأسعار مما تسبب فى كساد للحركة سوق السمك بسبب تفاعل المواطنين مع الحملة الفيسبوكية  ومن السمك أنتقلت الحملة إلى اللحمة فى محاولة لخفض أسعارها قبل عيد الأضحى المبارك واضنم للحملة العديد من الكتاب والمثقفين ولاقت تفاعلا عبر وسائل التواصل الإجتماعى .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينات دعت إلى مقاطعة اللحوم بمختلف المحافظات المصرية.

 واستعان الرواد بالشعار نفسه الذي استُخدم في حملة مقاطعة الأسماك والدواجن، وهو "خليها تعفن". 

وعلى صعيد متصل ناشد عدد كبير من الصفحات والجروبات المواطنين الاستمرار في مقاطعة اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك والبيض.

وقد شهدت اسعار اللحوم تراجع ملحوظ حوالى 100 جنيه تقريبا بعد انتشار هذه الحملة التى دعت لمقاطعة اللحوم وحققت نجاحا واضحا من قبل حينما دعت لمقاطعة الاسماك 

 

 

 

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