زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض.. تأثير استقالة جانتس على إسرائيل

وجه بيني جانتس زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض في إسرائيل عضو حكومة الحرب بدولة الاحتلال الإسرائيلي، في 18 مايو الماضي، لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنذارًا نهائيًا للتوصل إلى خطة لإنهاء حرب غزة بحلول الثامن من يونيو.

ومع عدم الإعلان عن خطة بحلول أمس الجمعة 7 يونيو، ومع استعداد جانتس للإدلاء بتصريحات علنية مساء اليوم، يراقب الكثيرون عن كثب لمعرفة ما إذا كان سينفذ تهديده ويقدم استقالته.

وكان جانتس يُعتبر ثقلًا موازنًا أكثر ليبرالية لنتنياهو، وإذا استقال، فسيؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب، لكن بعض المحللين يقولون إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المحاصر يمكن أن يعتمد أكثر على حلفائه الحكوميين اليمينيين المتطرفين للحصول على الدعم، حسب صحيفة واشنطن بوست.

في هذا الإطار إليك ما يجب معرفته عن جانتس والتأثير الذي قد تحدثه استقالته على إسرائيل وحكومتها.

جانتس المنافس السياسي الرئيسي لنتنياهو

يقود جانتس (64 عاما) حزب الوحدة الوطنية الوسطي وهو رئيس سابق لأركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو المنصب الذي تولاه في عام 2011. وُلد جانتس لأبوين ناجين من المحرقة، وانضم إلى الجيش في سن 18 عاما، وارتقى إلى أن وصل لأعلى وظيفة.

بعد ترك الجيش في عام 2015، عمل في مجال الأعمال التجارية قبل أن يتحول إلى السياسة في عام 2018.

ويتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين الإسرائيليين منذ ذلك الحين، والمعروف بأنه نقيض ثابت ومنصف لنتنياهو الحاد والمضطرب في بعض الأحيان.

وبعد أن هاجمت حماس إسرائيل في 7 أكتوبر، قام نتنياهو بتشكيل حكومة حرب طوارئ، وهي نوع من الحكومة المنبثقة للإشراف على الحرب في غزة.

وحكومة الحرب هي عبارة عن تجمع غير متوقع من المنافسين اللدودين: أعضاؤها الثلاثة المصوتون هم نتنياهو وجانتس ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، وهو عضو في حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو ولكنه خصم سياسي لرئيس الوزراء.

جانتس يدفع نتنياهو لإنهاء الحرب

مع استمرار الحرب في غزة، دعا جانتس نتنياهو الشهر الماضي إلى طرح خطة ما بعد الحرب التي تتضمن إعادة عشرات المحتجزين الإسرائيليين الذين ما زالوا لدى حماس في غزة، بالإضافة إلى خريطة طريق لتجريد قطاع غزة من السلاح وتحديد هوية المقاتلين الفلسطينيين وتحديد قادة من خارج حماس ليحكموا القطاع.

وقال جانتس إنه إذا لم تتحقق الخطة بحلول 8 يونيو – السبت – فسوف يستقيل من حكومة الحرب. وقال جانتس حينها، وهو يضع الكرة في ملعب نتنياهو، مخاطبا رئيس الوزراء: "الخيار بين يديك".

ومنذ أن أصدر جانتس إنذاره، لم تؤت مثل هذه الخطة ثمارها. وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي ما قال إنه اقتراح إسرائيلي يمكن أن يسهل عودة المحتجزين وإنهاء الحرب، لكن الاقتراح لم يتناول بشكل كامل ما سيحدث في "اليوم التالي" للحرب، كما قال الزعماء الإسرائيليون والأمريكيون. وأشاروا إلى المخاوف بشأن ما سيأتي بعد توقف إسرائيل عن القتال هناك.

وقال مكتب جانتس في بيان إنه سيدلي بتصريحاته في الساعة 8:40 مساء اليوم السبت بالتوقيت المحلي، أي قبل وقت قصير من نهاية السبت.

استقالة جانتس تدفع نتنياهو نحو اليمين المتطرف

وعمل جانتس كثقل موازن لنتنياهو، الذي يستمد معظم دعمه من الجناح اليميني في إسرائيل. ونأى نتنياهو بنفسه عن اقتراح وقف إطلاق النار الذي أعلنه بايدن، مستسلما لضغوط أعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الذين قالوا إنهم سيسحبون دعمهم له إذا مضى قدما في الاتفاق.

وقال شالوم ليبنر، وهو زميل كبير غير مقيم لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، إنه إذا استقال جانتس، فقد يدفع ذلك نتنياهو إلى الاعتماد بشكل أكبر على اليمين الإسرائيلي.

وقال ليبنز في تصريح لصحيفة واشنطن بوست"، إن استقالة جانتس من شأنها أن "تضع نتنياهو تحت الرحمة الكاملة لزملائه اليمينيين والمتدينين الذين - في غياب ورقة التوت التي يقدمها جانتس - سيحاولون توجيه السياسة في اتجاه تحرمه إدارة بايدن ويضع علاقات إسرائيل الأساسية مع الولايات المتحدة في خطر".

وتأتي الاستقالة المحتملة والتغيير السياسي اللاحق في وقت محفوف بالمخاطر، مع استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار، وتزايد الدعوات من الإسرائيليين التي تضغط على نتنياهو لتسهيل عودة الرهائن، وتزايد إحباط إدارة بايدن بسبب الحرب.