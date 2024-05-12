صكوك أضاحى "حياة كريمة".. أقل سعر صك فى مصر وأعلى جودة لحوم

أطلقت مؤسسة "حياة كريمة"، مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي، بعدما نجحت في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة في العام الماضي.

وتوفر مؤسسة "حياة كريمة" أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة.

وتقدم أقل سعر صك في مصر ويبلغ نحو 9600 جنيه، مع إمكانية التقسيط على 9 أشهر.

ويمنح التبرع بصك الأضحية مع مؤسسة "حياة كريمة" 30 كيلوجراما من اللحوم، سيتم تسليم المتبرعين 10 كيلوجرامات من اللحوم متضمنة كيلو من الكبدة، بدءًا من ثالث أيام العيد، مع ضمانة توزيع ثلثي كمية اللحوم من الصك 20 كيلوجراما على الأسر المستحقة طبقًا لقواعد البيانات التي تتم مراجعتها بشكل مستمر.

تتضمن اللحوم التي ستسلم إلى المتبرعين (1) كيلوجرام كبدة، 1 كيلوجرام مفروم، 3 كيلوجرامات كباب حلة، 1 كيلوجرام لحم موزة، 4 كيلوجرامات لحم قطع.

ويمكن شراء صك الأضحية الخاص بمؤسسة "حياة كريمة" من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة حياة كريمة- الحساب الموحد (45004500) للبنوك الآتية (بنك مصر- بنك ناصر https://donation.hayakarima.com/ البنك الأهلي المصري- البنك الأهلي المتحد- البنك الأهلي الكويتي- البنك التجاري الدولي- بنك أبوظبي التجاري- بنك الإسكندرية- البنك العربي الإفريقي الدولي- البنك المصري لتنمية الصادرات).

والمواقع التسويقية لمؤسسة "حياة كريمة" المتواجدة بالمولات والأندية، والتحصيل من المنازل، وتوفر مؤسسة "حياة كريمة" أيضًا التبرع بسهم لحوم صدقات بقيمة 530 جنيها لتوزيع كيلو ونصف الكيلو من اللحوم البلدي لتكفي أسرة، ولتتمكن من الوصول إلى عدد أكبر من الأسر الأكثر احتياجا في كافة قرى ومراكز ومحافظات مصر.