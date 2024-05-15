الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

أسعار الأضاحى فى المنوفية للعيد الكبير 2024 ونصائح مهمة عند شرائها

الأضاحي
الأضاحي

تعدّ فترة عيد الأضحى المبارك في مصر من أهم الفترات التي ينتظرها الناس بشغف كبير، حيث يقومون بشراء وتقديم الأضاحي كتعبير عن الشكر والتضحية. لكن هذا العام، شهدت أسواق الأضاحي في مصر تغيرات جوهرية في الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة.

فقد ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل ملحوظ خلال عام 2024، مما أثر بشكل كبير على قدرة الأسر على شراء الأضاحي وتحمّل تكاليفها. وتعزى هذه الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف تربية المواشي وتكاليف الأعلاف، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

 أسعار الأضاحي في المنوفية

بالرغم من التحديات التي تواجه السوق، فإن هناك توجهات إيجابية تبشر بتحسن الأوضاع في المستقبل، مثل زيادة الاهتمام بتطوير قطاع تربية المواشي ودعم المزارعين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.

وتختلف أسعار الأضاحي في المنوفية بناءً على عدة عوامل، أهمها:

نوع الأضحية: تُعد الأضحية البلدية هي الأرخص، وتتراوح أسعارها بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه مصري.

أما الأضحية الأسترالية، فأسعارها أعلى، وتبدأ من 7 آلاف جنيه مصري وقد تصل إلى 12 ألف جنيه مصري، وكلما زاد وزن الأضحية، زاد سعرها.

كما تختلف أسعار الجمال والماعز حسب الحجم والنوع، يجب التأكد من صحة الأضحية وخلوها من أي أمراض قبل الشراء، حيث تؤثر الأمراض على سعر الأضحية سلبًا.

تختلف أسعار الأضاحي من مكان لآخر، فغالبًا ما تكون الأسعار في الأسواق الكبيرة أعلى من الأسعار في المزارع.

أسعار الأضاحي 2024 في محافظة المنوفية.. البلدى عامل كام

أسعار الأضاحي في الأقصر 2024.. الخرفان قايم بكام

نصائح عند شراء الأضاحي  

حدد ميزانيتك قبل الشراء.

قارن الأسعار بين مختلف الموردين.

تأكد من صحة الأضحية وخلوها من أي أمراض.

اشترِ الأضحية من مصدر موثوق.

لا تشترِ الأضحية في آخر أيام عيد الأضحى، حيث قد ترتفع الأسعار.

 

txt

أسعار الأضاحي في سوهاج 2024.. الماعز والأبقار بكام (قايم)

txt

أسعار الأضاحي في الدقهلية 2024.. اعرف قبل ما تشتري

الأضاحي أسعار الأضاحي عيد الأضحى المبارك أسعار الاضاحي للعيد الكبير ٢٠٢٤ أسعار الاضاحي للعيد الكبير الاضاحي للعيد الكبير

مواد متعلقة

"هنا.. تُسرد قصص العالم".. تفاصيل معرض أبوظبي الدولي للكتاب

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

رئيس الوزراء: هناك موجة انخفاضات أخرى فى الأسعار بعد عيد الفطر

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل.. شعبة الذهب تكشف تأثير استلام الدفعة الثانية من "رأس الحكمة" على الأسعار (خاص)

عاجل| ماذا حدث لسعر الدولار بعد تسلم الدفعة الثانية من "رأس الحكمة"؟

سمية الخشاب تحرر محضرا ضد منتج سينمائى فى الهرم

عاجل.. الأهلى يحشد قوته الضاربة لمواجهة الترجى التونسى فى نهائى إفريقيا

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق مستشفى مصر الدولى بالدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

أميرة عبدالكريم

صاحب مفتاح الجنة حكاية نعيشها فى كل مكان وزمان

مدحت بشاى

الثراء المعرفى لتأمين الاندماج الوطنى

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

صور

افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

موسم حصاد البرتقال فى طوخ

موتمر اتحاد القبائل العربية

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات قادة إسرائيل.. خبراء لـ"الدستور": قانون التجنيد سيُفكك حكومة الاحتلال

سياسى فلسطينى يكشف لـ"الدستور" تبعات الخلافات بين حكومة الاحتلال وآثارها على غزة

نتنياهو يعترف بوجود "خلاف" مع واشنطن بشأن الهجوم العسكرى على رفح