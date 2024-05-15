أسعار الأضاحى فى المنوفية للعيد الكبير 2024 ونصائح مهمة عند شرائها

تعدّ فترة عيد الأضحى المبارك في مصر من أهم الفترات التي ينتظرها الناس بشغف كبير، حيث يقومون بشراء وتقديم الأضاحي كتعبير عن الشكر والتضحية. لكن هذا العام، شهدت أسواق الأضاحي في مصر تغيرات جوهرية في الأسعار مقارنة بالأعوام السابقة.

فقد ارتفعت أسعار الأضاحي بشكل ملحوظ خلال عام 2024، مما أثر بشكل كبير على قدرة الأسر على شراء الأضاحي وتحمّل تكاليفها. وتعزى هذه الزيادة في الأسعار إلى عدة عوامل، منها ارتفاع تكاليف تربية المواشي وتكاليف الأعلاف، بالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة.

أسعار الأضاحي في المنوفية

بالرغم من التحديات التي تواجه السوق، فإن هناك توجهات إيجابية تبشر بتحسن الأوضاع في المستقبل، مثل زيادة الاهتمام بتطوير قطاع تربية المواشي ودعم المزارعين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيف الاعتماد على الاستيراد.

وتختلف أسعار الأضاحي في المنوفية بناءً على عدة عوامل، أهمها:

نوع الأضحية: تُعد الأضحية البلدية هي الأرخص، وتتراوح أسعارها بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه مصري.

أما الأضحية الأسترالية، فأسعارها أعلى، وتبدأ من 7 آلاف جنيه مصري وقد تصل إلى 12 ألف جنيه مصري، وكلما زاد وزن الأضحية، زاد سعرها.

كما تختلف أسعار الجمال والماعز حسب الحجم والنوع، يجب التأكد من صحة الأضحية وخلوها من أي أمراض قبل الشراء، حيث تؤثر الأمراض على سعر الأضحية سلبًا.

تختلف أسعار الأضاحي من مكان لآخر، فغالبًا ما تكون الأسعار في الأسواق الكبيرة أعلى من الأسعار في المزارع.

نصائح عند شراء الأضاحي

حدد ميزانيتك قبل الشراء.

قارن الأسعار بين مختلف الموردين.

تأكد من صحة الأضحية وخلوها من أي أمراض.

اشترِ الأضحية من مصدر موثوق.

لا تشترِ الأضحية في آخر أيام عيد الأضحى، حيث قد ترتفع الأسعار.