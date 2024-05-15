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اقتصاد

أسعار الأضاحي في الأقصر 2024.. الخرفان قايم بكام

أرشيفية
أرشيفية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد البحث عن أسعار الأضاحي في مختلف أنحاء مصر، بما في ذلك الأقصر.

الدستور في هذا المقال، تقدم لكم دليلًا شاملًا بأسعار الأضاحي في الأقصر لعام 2024، مع مراعاة العوامل المؤثرة على الأسعار ونصائح لشراء أضحية مناسبة.

عوامل مؤثرة على أسعار الأضاحي في الأقصر

نوع الأضحية: تختلف أسعار الأضاحي حسب نوعها، حيث تُعد الخراف أغلى من الماعز.

وزن الأضحية: كلما زاد وزن الأضحية، زاد سعرها.

العمر: تختلف أسعار الأضاحي حسب عمرها، حيث تكون الأضحية الصغيرة أغلى من الكبيرة.

السلالة: تختلف أسعار الأضاحي حسب سلالاتها، حيث تكون بعض السلالات النادرة أو المرغوبة أغلى من غيرها.

الحالة الصحية: تُعد الأضحية ذات الحالة الصحية الجيدة أغلى من غيرها.

مكان الشراء: تختلف أسعار الأضاحي حسب مكان الشراء، حيث تكون الأسعار في الأسواق المركزية أعلى من أسعار محلات الجزارة.

نصائح لشراء أضحية مناسبة في الأقصر

حدد ميزانيتك قبل الشراء.

قارن الأسعار بين مختلف الموردين.

تأكد من صحة الأضحية قبل الشراء.

اشترِ من تاجر موثوق.

لا تشتري أضحية مريضة أو نحيفة.

تأكد من وزن الأضحية قبل الذبح.

أسعار الأضاحي في الأقصر 2024

تتراوح أسعار الخراف في الأقصر لعام 2024 بين 5000 و7000 جنيه مصري للرأس، وذلك حسب العوامل المذكورة أعلاه.

أما أسعار الماعز فتتراوح بين 3000 و5000 جنيه مصري للرأس.

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