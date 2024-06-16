مفاجأة.. كولر يغلق الباب أمام عودة أحمد قندوسي في نهاية الموسم

أنهي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الجدل المثار حول موقف عودة الجزائري أحمد قندوسي لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا لمدة موسم.

وكشف مصدر مسئول أن "كولر" أبلغ لجنة التخطيط بعدم رغبته بعودة أحمد قندوسي ومنحه الفرصة في مكان آخر خلال الموسم القادم علي الرغم من تألق اللاعب في فترة إعارته.

وأضاف المصدر أن المدير الفني للأهلي أكد أن “قندوسي” لاعب مميز ولكن طريقة اللعب وأسلوبه في الملعب لن تخدم خطته الهجومية بجانب رغبته في ضم مهاجم سوبر خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة طلبت من أمير توفيق مدير التعاقدات بالجلوس مع اللاعب من أجل مناقشة العروض التي وصلته مؤخراً سواء من الدوري التركي أو الفرنسي أو رغبة سيراميكا في تجديد الإعارة.

من ناحية أخرى، عقد مارسيل كولر المدير الفني جلسة مع اللاعبين علي هامش المران أمس مس أمس من أجل الحديث عن مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة.

وطلب كولر من اللاعبين ضرورة غلق ملف مباراة فاركو والتركيز في مواجهة زعيم الثغر خاصة أنها من المواجهات الصعبة التي تواجه الفريق خلال الفترة الحالية.

ومن المقرر أن تغادر حافلة الفريق غداً الاثنين إلي الاسكندرية للمبيت استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري علي ستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أكرم توفيق ينتظم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من آلام الركبة

وكان أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتظم في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت أمس على ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن أكرم خضع لفحص طبي؛ للاطمئنان على حالته وتأكد جاهزيته للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وأوضح «جاب الله» أن «توفيق» انتظم في جميع فقرات المران للمرة الأولى بعد الاطمئنان على حالته الطبية والبدنية.

وغاب أكرم توفيق عن المشاركة في التدريبات الجماعية ومباراة أمام فاركو بسبب آلام الركبة التي تعرض لها خلال مشاركته مع متتخب مصر في مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز.