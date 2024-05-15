أسعار الأضاحي 2024 في محافظة المنوفية.. البلدى عامل كام

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يزداد اهتمام المسلمين بمعرفة أسعار الأضاحي في مختلف المحافظات، خاصة في محافظة المنوفية.

وتشهد أسواق الأضاحي في المنوفية هذا العام تنوعًا كبيرًا في الأنواع والأسعار، الدستورفي هذا الموضوع، تقدم لكم دليلًا شاملًا حول أسعار الأضاحي 2024 في محافظة المنوفية، مع النصائح لشراء أضحية مناسبة بأسعار معقولة.

عوامل مؤثرة على أسعار الأضاحي

تختلف أسعار الأضاحي في المنوفية بناءً على عدة عوامل، أهمها:

نوع الأضحية: تُعد الأضحية البلدية هي الأرخص، وتتراوح أسعارها بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه مصري.

أما الأضحية الأسترالية، فأسعارها أعلى، وتبدأ من 7 آلاف جنيه مصري وقد تصل إلى 12 ألف جنيه مصري.

وزن الأضحية

كلما زاد وزن الأضحية، زاد سعرها.

صحة الأضحية

يجب التأكد من صحة الأضحية وخلوها من أي أمراض قبل الشراء، حيث تؤثر الأمراض على سعر الأضحية سلبًا.

مكان الشراء

تختلف أسعار الأضاحي من مكان لآخر، فغالبًا ما تكون الأسعار في الأسواق الكبيرة أعلى من الأسعار في المزارع.

واقرأ:

أسعار اللحوم والأضاحي اليوم 15 مايو 2024.. الحق اشتري قبل العيد

نصائح لشراء أضحية مناسبة

حدد ميزانيتك قبل الشراء.

قارن الأسعار بين مختلف الموردين.

تأكد من صحة الأضحية وخلوها من أي أمراض.

اشترِ الأضحية من مصدر موثوق.

لا تشترِ الأضحية في آخر أيام عيد الأضحى، حيث قد ترتفع الأسعار.

أسعار الأضاحي في أسواق المنوفية

تتراوح أسعار الأضحية البلدية في أسواق المنوفية بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه مصري.

تبدأ أسعار الأضحية الأسترالية من 7 آلاف جنيه مصري وقد تصل إلى 12 ألف جنيه مصري.

تختلف أسعار الجمال والماعز حسب الحجم والنوع.