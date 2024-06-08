السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أبعد نقطة| صواريخ حزب الله تصل عمق إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفشل فى المواجهة

حزب الله
حزب الله

أكدت تقارير عبرية فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتراض العديد من المسيرات والصواريخ التي يطلقها حزب الله اللبناني تجاه مناطق الاحتلال ما سبب خسائر كبيرة بخلاف إظهر عيوب المنظومات الدفاعية والعسكرية لجيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه فشل في اعتراض مقذوف عسكري أطلق من لبنان وعدم صدور صفارات الإنذار وذلك وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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الاحتلال يفشل فى صد ضربات حزب الله

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن طائرة دون طيار أطلقت من لبنان، على الأرجح من قبل حزب الله، سقطت في منطقة مفتوحة في يزرعيل، بالقرب من الناصرة، في شمال إسرائيل بعد ظهر أمس.

واستغرق الأمر من قوات الاحتلال الإسرائيلي ثماني ساعات لتقديم معلومات عن الحادث، حيث تم إطلاق صاروخ اعتراضي لكن لم يسقط الطائرة. 

وفقًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد نفذ محاولة فاشلة لاعتراض الطائرة دون طيار قبل أن تسقط الطائرة في حقل مفتوح، ولم تتسبب في إصابات أو أضرار جسيمة رغم أن  سكان المنطقة أنهم شاهدوا إطلاق صاروخ القبة الحديدية لكنه لم يعترض الطائرة.

وحسب الصحيفة دوت صفارات الإنذار لتحذر من صواريخ قادمة في الرينة وكفر كنا ومشهد ونوف هجليل أثناء الحادث، وسط مخاوف من سقوط شظايا بعد الاعتراض، ومع هذا لم تنطلق صفارات الإنذار للتحذير من الطائرة المسيرة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يحقق في سبب فشله في إسقاط الطائرة دون طيار وكذلك لماذا لم تنطلق صفارات الإنذار. 

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صواريخ حزب الله تصل لعمق إسرائيل

وأكدت الصحيفة أن هذا الحادث مثل أعمق هجوم لحزب الله في إسرائيل وسط الحرب، حيث ضرب المقذوف منطقة تبعد حوالي 40 كيلومترًا (24 ميلًا) عن الحدود، فيما وقع أعمق هجوم سابق في الشهر الماضي، عندما ضربت طائرة دون طيار تابعة لحزب الله منشأة عسكرية على بعد حوالي 35 كيلومترًا (21 ميلًا) من الحدود اللبنانية.

وأضاف الجيش أنه في نفس وقت الحادث بالقرب من الناصرة، ضربت طائرة دون طيار ثانية منطقة بالقرب من بلدة شوميرا الحدودية، لكن لم تقع إصابات بسبب أي من الطائرتين بدون طيار.

وقال الجيش مساء الجمعة إن صاروخين أطلقا من لبنان ضربا مناطق مفتوحة بالقرب من ماتات، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في البلدة الحدودية.

وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار التي أطلقت قبل فترة وجيزة في الجليل الغربي للتحذير من تسلل طائرة دون طيار كانت إنذارًا كاذبًا.

وفي الوقت نفسه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لحزب الله وبنية تحتية أخرى في جنوب لبنان يوم الجمعة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قال جيش الاحتلال إن طائرات مقاتلة إسرائيلية ضربت مباني يستخدمها حزب الله في جبل رسلان بجنوب لبنان، وفي بلدتي رامية وكفر كلا.

وبحسب الصحيفة في الأشهر الأخيرة، استخدم حزب اللله بشكل متزايد طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات، إلى جانب الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ووابل الصواريخ.

وأسفرت المناوشات على الحدود عن مقتل 10 مدنيين على الجانب الإسرائيلي، فضلًا عن مقتل 15 جنديًا واحتياطيًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي كما كانت هناك عدة هجمات من سوريا، دون وقوع إصابات.

وقد أعلن حزب الله عن أسماء 331 من أعضائه الذين استشهدوا على يد إسرائيل خلال الحرب الجارية، معظمهم في لبنان ولكن بعضهم أيضًا في سوريا. 

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