أسعار الأضاحي 2024 في الأسواق المصرية هذا العام

أسعار الأضاحي 2024 من أكثر التساؤلات التي يطرحها المواطنين عبر المنصات الإلكترونية وموقع جوجل البحثي، وذلك مع بداية شهر ذي القعدة 1445 اقتراب عيد الأضحى المبارك ورغبة الملايين في شراء الأضحية وذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة اللحوم في الأسواق المصرية مع توافر الإعلاف.

أسعار الأضاحي 2024

نعرض للقراء في السطور التالية أسعار الأضاحي 2024 وذلك مع موسم الحج ورغبة الملايين من المواطنين في شراء الأضحية وراعيتها حتى موعد عيد الضحى المبارك 2024/1445 حي ثجاءت كما يلي:-

تتراوح أسعار العجول القائمة ما بين 165 - 170 جنيه للكيلو.

تتراوح أسعار العجول الجاموسي القائمة ما بين 155 - 160 جنيه للكيلو.

تتراوح أسعار الخراف البلدي القائمة ما بين 160 - 220 جنيه للكيلو.

تتراوح أسعار الخراف البرقي القائمة ما بين 190 - 225 جنيه للكيلو.

سجل أسعار البقر القائمة 120 جنيه للكيلو.

تتراوح أسعارالبقر صغير السن القائمة ما بين 140 - 150 جنيه للكيلو.

سجل كيلو اللحمة البتلو نحو 250 جنيه.

صك الأضحية من جمعية الأورمان 2024

أعلنت جمعية الأورمان عن قيمة صك الأضحية خلال الموسم الحالي 2024/1445 والذي جاء كما يلي:-

صك الأضحية بسعر 6700 جنيه بقسط شهري نحو 500 جنيه.

صك الأضحية بسعر 7900 جنيه بقسط شهري نحو 600 جنيه.

صك الأضحية بسعر 11700 جنيه بقسط شهري نحو 750 جنيه.

ونعمل الجمعية على توصيل نصيب المتبرع حتى باب بيته والذي يزن ما بيم 9 - 11 كيلو وفقا للصك الذي يمكن شراءه من خلال الموقع الرسمي للجمعية أو من خلال الاتصال على رقم 19455 لطلب المندوب أو التواصل من خلال خدمة الواتساب عبر الرقم 01220048659.

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