أول ظهور لمحمد هانى وزوجته قبل حفل زفافه الليلة (صور)

ظهر محمد هاني، لاعب الأهلي خلال جلسة التصوير برفقة زوجته قبل ساعات من حفل زفافهما المقرر إقامته الليلة.

ويحتفل لاعب الأهلي بحفل زفافه مساء اليوم، بأحد فنادق العاصمة الإدارية بعد الحصول على إذن من الأهلي لدخول عش الزوجية، بحضور كوكبة من زملائه في الفريق الأحمر ونجوم الكرة المصرية.

عاد اللاعب إلى القاهرة أمس، بعد مشاركته مع منتخب مصر في مباراة غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

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على صعيد آخر، واصل الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة فاركو ضمن مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على العديد من الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالفريق في المرحة الحالية.

فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال اللاعبين في مران بدني متنوع، استعدادًا لضغط المباريات الفترة القادمة.

وقام المدير الفني بتنفيذ بعض التعليمات الفنية والتكتيكية خلال فقرات المران، الذي اختتمه بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق مصغرة.

ويواصل الفريق تدريباته مساء اليوم، على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فاركو المحدد لها مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الممتاز.