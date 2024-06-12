عاجل| اتجاه داخل لجنة تظلمات الجبلاية لرفض استئناف الشيبى

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن أن هناك اتجاهًا من جانب لجنة التظلمات برفض الاستئناف الذي تقدم به محمد الشيبي لاعب بيراميدز ضد قرار إيقافه 6 مباريات.

وقررت اللجنة ذاتها تجميد عقوبة الإيقاف الصادرة من الجبلاية ضد اللاعب.

وأكد المصدر، لـ"الدستور"، أن لجنة التظلمات تنوي رفض الاستئناف نظرًا لوجود لائحة في لجنة التظلمات تنص على أنه أي عقوبة أقل من 7 مباريات لا يجوز الطعن عليها، لافتًا إلى أنه تم تجميد العقوبة التي تم توقيعها عليه لحين البت في الاستئناف.

الشيبي رفض كل محاولات الصلح مع حسين الشحات

وحاول عدد كبير من رموز الوسط الرياضى إقناع محمد الشيبي بالصلح مع حسين الشحات والتنازل عن القضية التى أقامها ضد حسين الشحات، ولكن الشيبي رفض كل المحاولات وتمسك بالاستمرار في مقاضاة لاعب الأهلي.

ويلعب بيراميدز غدًا مع سموحة ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 للدوري ويحتل بيراميدز صدارة الدوري بـ53 نقطة بفارق 14 نقطة عن المصري صاحب المركز الثاني بريد 39 نقطة.

من ناحية أخرى، احتل منتخب مصدر صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط بعد فوزه على بروكينا فاسو بهدفين مقابل هدف وتعادله مع غينيا بيساو بهدف لكل فريق.

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