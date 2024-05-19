انطلاق حملة صكوك الأضاحي 2024 بالتقسيط في الغربية

أطلقت جمعية الأورمان التابعة للتحالف الوطني للعمل التنموي، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، حملة صكوك الاضاحي 2024 بالتقسيط بهدف التيسير على المضحين في أداء فريضة الأضحية وفي ذات الوقت ضمان وصول لحومها إلى الأسر الأكثر استحقاقا في أنحاء قرى ونجوع ومراكز المحافظة.

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن الحملة تستهدف الوصول بلحوم الأضاحي إلى كل الأسر الأكثر احتياجًا في محافظة الغربية ونجوعها ومدنها وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأكثر فقرًا لكي تحقق الغاية من الأضحية وهي إدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته إلى مستحقيها وفي نفس الوقت إسعاد الأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحي لهم في منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمعاتهم السكانية.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، قيمة صكوك الأضاحي من جمعية الأورمان لهذا العام 2024 حيث بلغت قيمة الصك في العجل المستورد الصغير 6700 جنيه، والصك بقيمة 7900 جنيه للعجل المستورد الكبير، وقيمة الصك 11،700 جنيه في العجل البلدي، او يمكن تقسيط قيمة الصك على 12قسط، مؤكدًا ان تكلفة هذه الصكوك ثابتة أسعارها الى 1 يونيه، كما تقوم أيضا الجمعية بتوزيع لحوم صدقة بقيمة 500 جنيه وذلك لتوفير أكبر كمية من اللحوم.

وأكد شعبان أن "صك الأضحية" مشروع إنساني خيري يستهدف الإنابة عن المضحى في ذبح الأضحية وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وقد أطلقته الجمعية ضمن أنشطتها الموسمية لدعم شرائح غير القادرين في القرى والنجوع الأكثر فقرًا وبخاصة النائية منها.

وأوضح “شعبان” أن الجمعية بدأت في وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحي لهذا العام بجميع مراكز المحافظة وبالتعاون مع الجمعيات الخيرية الصغيرة وتحت إشراف مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية.

وأشار إلى أن خطة عمل الجمعية لتوزيع لحوم أضاحي لغير القادرين لهذا العام يتم إعدادها بشكل يسمح بوصول تبرعات المضحين من خلال صحك الاضحية للأورمان إلى الأسر المستفيدة في أكثر المناطق احتياجا في أنحاء المحافظة، منوهًا إلى أنه يمكن شراء الصك لجمعية الأورمان من خلال فوري، أو مصاري، أو ممكن أو سداد أو ضامن أو أمان أو خدماتي، أو من خلال جميع البنوك باسم جمعية الأورمان، أو عن طريق رقم الجمعية.