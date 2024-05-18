أسعار الأضاحي اليوم 18 مايو 2024.. انخفاض ملحوظ مع اقتراب عيد الأضحى

تتجه أنظار المسلمين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك إلى أسعار الأضاحي، حيث يحرص الكثيرون على شراء أضحية مناسبة تتناسب مع ميزانيتهم واحتياجاتهم.

الدستور تقدم لكم في هذا المقال آخر تحديثات أسعار الأضاحي اليوم السبت 18 مايو 2024 في مختلف الأسواق، مع تحليل لتغيرات الأسعار خلال الفترة الماضية.

انخفاض ملحوظ في أسعار الأضاحي

شهدت أسعار الأضاحي خلال الأسبوع الماضي انخفاضًا ملحوظًا بنسبة تصل إلى 20%، وذلك بعد تدخل الحكومة المصرية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار.

وتراوحت أسعار الخرفان اليوم بين 160 و220 جنيهًا للكيلو قائمًا، بينما تراوحت أسعار الماعز بين 180 و240 جنيهًا للكيلو قائمًا، أما الأبقار، فتتراوح أسعارها بين 45 و60 جنيهًا للكيلو قائمًا.

عوامل تؤثر على أسعار الأضاحي

تتعدد العوامل التي تؤثر على أسعار الأضاحي، منها:

العرض والطلب: كلما زاد العرض قلت الأسعار، والعكس صحيح.

نوع الأضحية: تختلف أسعار الأضاحي حسب نوعها، فالأبقار هى الأرخص، بينما الخرفان هى الأغلى.

وزن الأضحية: كلما زاد وزن الأضحية زاد سعرها.

حالة الأضحية: تختلف أسعار الأضاحي حسب حالتها الصحية ونوعيتها.

مكان الشراء: تختلف أسعار الأضاحي حسب مكان الشراء، ففي المدن الكبرى تكون الأسعار أعلى من المناطق الريفية.

نصائح لشراء أضحية عيد الأضحى

حدد ميزانيتك: قبل البدء في البحث عن أضحية، حدد ميزانيتك حتى تتمكن من اختيار أضحية مناسبة.

قارن الأسعار: قارن الأسعار في مختلف الأسواق قبل شراء الأضحية.

تأكد من صحة الأضحية: تأكد من سلامة وصحة الأضحية قبل شرائها.

اشترِ من مصدر موثوق: اشترِ الأضحية من مصدر موثوق للتأكد من جودتها.