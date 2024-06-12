الأربعاء 12 يونيو 2024
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متحدث الحكومة يكشف حقيقة إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء فى عيد الأضحى (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن آخر مستجدات قرارات الحكومة لمواجهة سارقي الكهرباء في مصر، مؤكدًا أهمية تحسين أوضاع الكهرباء في البلاد خلال الفترة المقبلة.

وقال متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدي البلدإن الحكومة تعمل على زيادة موارد وزارة الكهرباء لمواجهة سارقي الكهرباء، ومن المخطط أن يتم إلغاء تخفيف أحمال الكهرباء بنهاية العام الجاري، وفقًا لتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي مؤخرًا.

وبالنسبة لخطة تخفيف أحمال الكهرباء خلال فترة عيد الأضحى، أوضح "الحمصاني" أنه لم يتم دراسة هذا الموضوع حتى الآن، وفي حال اتخاذ أي خطوة في هذا الشأن، سيتم الإعلان عنها على الفور.

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