زوجها هددها بالحرق.. التحقيق فى قفز سيدة من الطابق الثانى بالعمرانية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة في قفز سيدة من الطابق الثاني بمنطقة العمرانية هربًا من محاولة زوجها إشعال النيران بها بعد خلاف بينهما.

واستعلمت النيابة من المستشفى عن حالة المصابة لبيان مدى سماح حالتها بسماع أقوالها، وتبين إصابتها بكسر في الجمجمة وكسور متفرقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى بوصول سيدة في العقد الثالث من العمر مصابة بعدة إصابات متفرقة إثر سقوط من علو.

وأفادت التحريات بأن السيدة تشاجرت مع زوجها بسبب خلافات بينهما فهددها بإشعال النيران بها وقام بفتح أسطوانة غاز وإغلاق باب الشقة عليها ما دفعها للقفز من شرفة الشقة قبل تنفيذ تهديده وخوفًا من إشعال النيران بها.

وسقطت السيدة من الطابق الثاني وأصيبت بعدة إصابات وتم نقلها إلى المستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.