ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة فى الإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، اليوم الخميس، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب في شقة سكنية دون حدوث إصابات بين المواطنين، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.



بلاغ بنشوب حريق

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق فى شارع الغزالي بوسط المدينة، فانتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة المنشية وحي الجمرك وقوات الحماية المدنية وسيارة الإطفاء إلى محل البلاغ.

فصل التيار الكهربائي

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق شقة بالعقار رقم 133 شارع الغزالي، وعلى الفور تم فصل التيار الكهربائي والغاز عن العقار، وتمت السيطرة على الحريق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.