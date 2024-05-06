التصريح بدفن جثة غريق شاطئ سيدي كرير غرب الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالاسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب بمنطقة سيدي كرير، أثناء الاستحمام بمياه البحر، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

ظهور الجثمان

وقال الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، "الحمد لله الجثمان ظهر على سطح المياة بعد مكان الغرق بحوالي 4 كيلو تقريبا أثناء عملية البحث عنه، داعيا الله بالرحمة والمغفرة له للفقيد.

بلاغ بغرق شخص

كانت قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من الأهالي يفيد بغرق الشاب احمد مجدى احمد حسن، 35 سنه، مقيم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، أثناء نزوله مياة البحر بقرية جارديان غرب الإسكندرية.

علي الفور انتقلت قوة الإنقاذ النهري بمعداتها إلى مكان الواقعة وبدأ البحث عن الجثمان.

استعدادات الشواطئ لاستقبال المواطنين والاستعداد لأعياد الربيع وفصل الصيف

وأعلنت سياحة ومصايف الإسكندرية جاهزية الشواطئ لاستقبال المواطنين والاستعداد لأعياد الربيع وفصل الصيف، موضحة أن أسعار تذاكر الشواطئ تبدأ من 5 جنيهات حتى 25 جنيهًا، ويحصل المواطن على تذكرة دخول الشاطئ استخدام دورات المياه وغرف تغيير الملابس بالمجان دون تحصيل أي رسوم إضافية، مشددة على عدم تحصيل أي إكراميات من رواد الشواطئ، وفي حالة فرص الإكراميات يتم التواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

كما شددت على عدم دخول أي مشروبات كحلية أو مواد مخدرة على الشواطئ وتعرض من يخالف ذلك للإجراءات القانونية، كما رواد الشواطئ بالمحافظة على نظافة الشاطئ وإلقاء القمامة في الأماكن المخصصة لها على الشواطئ.