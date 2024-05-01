التصريح بدفن جثة صياد غرق بمياه البحر غرب الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة صياد غرق بالقرب من ميناء الدخيلة بعد 4 أيام من غرقه والبحث عنه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ بغرق صياد بالدخيلة

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بغرق صياد فى العقد الرابع من العمر بشواطئ الدخيلة غربي محافظة الإسكندرية، بجوار مركبة فى البحر بمنطقة الدخيلة، غربي محافظة الإسكندرية.

ومن جانبه قال إيهاب الماحي قائد غواصين الخير، إن فريق من غواصين الخير توجه إلى موقع الحادث للمشاركة فى عملية البحث عن الجثمان وسرعة استخراج المدعو مصطفى النمس من البحر بعد طفو الجثة على سطح المياه، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.



كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه غرقا بشاطئ النخيل، غرب المحافظة منذ 4 أيام رغم التحذيرات من النزول لمياه البحر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

انتشال الجثة بشاطئ النخيل

كان قد اتنشل الغواصين المتطوعين وقوات الإنقاذ النهري جثة سيف الدين رمضان، من شاطئ النخيل بعد أن ظهرت بين الحاجز الرابع والخامس وتم انتشاله مباشرة وتم تسليمه إلى الإسعاف تمهيدا لنقله إلى المشرحة وإنهاء الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى ذويه ودفنه.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العامرية أول لتحرير محضر بالواقعة وتبين أن حالة الغرق لشاب في العقد الثاني من العمر ويدعى سيف الدين رمضان رشدي، ويبلغ من العمر 21 سنة من محافظة الجيزة، وحضر رفقة مجموعة من أصدقائه ضمن رحلات اليوم الواحد، وعقب نزولهم البحر غرق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.