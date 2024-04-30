المشدد 10 سنوات لديلر هيروين في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 500 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار ايمن ابراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد.

معلومات سرية

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 2705 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة بدائرة القسم.

ضبط المتهم

كشفت التحقيقات عن تسليم المتهم "ت.ف.ع" عاطل، كمية من مخدر الهيروين في أحد شوارع دائرة القسم.

وبالانتقال لمحل الواقعة، أبصرت القوة الأمنية المتهم يقف بجانب الطريق ممسكًا بيده حقيبة، وتمكنت القوة من ضبطه وانتزاع الحقيبة منه وبفض محتوياتها، تبين أن بداخلها 4 قطع حجرية لمخدر الهيروين وميزان إلكتروني وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس والميزان بقصد الوزن والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي من حصيلة اتجاره في المواد المخدرة.

تقرير المعمل الكميائي

وتبين من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المخدرة 4 قطع حجرية لمخدر الهيروين تزن 861 جرام.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.