بسبب خلافات مع صاحبها.. التحقيق مع متهمين حاولا اقتحام شقة في الإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام عاطلين بمحاولة اقتحام الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بسلاح أبيض، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان والسلاح الأبيض وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

كانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطار من الأجهزة الأمنية يفيد برصد مقطع فيديو لأحد الأشخاص بقيام عاطلين بمحاولة اقتحام الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

التحريات تكشف وجود خلافات بين أحد المتهمين والشاكي

وكشفت التحريات أنه توجد خلافات بين الشاكي وأحد الأشخاص على شقة سكنية فقام على إثر ذلك بالاستعانة بـ 3 عاطلين، مقيمين بالإسكندرية، لإخراجه بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، إلا أنهم حال قيامهم بالطرق على باب الشقة لم يستجب الشاكي لهم فانصرفوا.

ضبط المتهمين

تم تشكيل فريق بحث وتحديدهم وعمل كمين والقي القبض على مرتكبي الواقعة وبحوزه أحدهم السلاح "مطواة" المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر واخطرت النيابة العامة التحقيقات.