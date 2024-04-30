الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

بسبب خلافات مع صاحبها.. التحقيق مع متهمين حاولا اقتحام شقة في الإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام عاطلين بمحاولة اقتحام الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بسلاح أبيض، وحجز المتهمين علي ذمة التحقيقات والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان والسلاح الأبيض وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

بلاغ للأجهزة الأمنية

كانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطار من الأجهزة الأمنية يفيد برصد مقطع فيديو لأحد الأشخاص بقيام عاطلين بمحاولة اقتحام الشقق السكنية بمنطقة البيطاش بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

التحريات تكشف وجود خلافات بين أحد المتهمين والشاكي

وكشفت التحريات أنه توجد خلافات بين الشاكي وأحد الأشخاص على شقة سكنية فقام على إثر ذلك بالاستعانة بـ 3 عاطلين، مقيمين بالإسكندرية، لإخراجه بالإكراه باستخدام سلاح أبيض، إلا أنهم حال قيامهم بالطرق على باب الشقة لم يستجب الشاكي لهم فانصرفوا.

ضبط المتهمين

تم تشكيل فريق بحث وتحديدهم وعمل كمين والقي القبض على مرتكبي الواقعة وبحوزه أحدهم السلاح "مطواة" المستخدم في الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر واخطرت النيابة العامة التحقيقات.

التحقيق المتهمين اقتحام شقة خلافات بالاسكندرية النيابة العامة بسلاح أبيض

مواد متعلقة

ميناء الإسكندرية يستقبل 145 ألف طن سلع إستراتيجية

المحكمة استعملت الرأفة.. إيقاف حكم حبس فرج عامر فى السب والقذف

خالف القانون.. غلق وتشميع أحد فنادق العطارين بالإسكندرية

حجز عاطل للنصب على المواطنين بإدارة مركز تعليمى وهمى بالإسكندرية

"جيل الإسكندرية" عن حملة "خليه يعفن": تعيد الاستقرار لجميع السلع

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة آثار انهيار أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية

تحطم سيارتين إثر سقوط شرفة عقار قديم فى الإسكندرية

حجز عاطل للنصب علي المواطنين ومنحهم شهادات مزورة بالإسكندرية

الأكثر قراءة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

الكليات المطلوبة فى وظيفة معلم مساعد لعام 2024

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق