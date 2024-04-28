حجز عاطل للنصب على المواطنين بإدارة مركز تعليمى وهمى بالإسكندرية

قررت نيابة الرمل أول بالإسكندرية حجز عاطل على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالنصب علي المواطنين والاستيلاء على أموالهم عن طريق إدارة مركز تعليمي وهمي، ومنح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة"، على خلاف الحقيقة، والتحفظ على المضبوطات وفحصها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

إخطار حول إدارة كيان تعليمى وهمى

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بمحافظة الإسكندرية، بإدارة كيان تعليمى وهمى "دون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على كتب تعليمية مختلفة "مجهولة المصدر" وشهادات دراسية خالية البيانات و2 جهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية وأكلاشيهات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.