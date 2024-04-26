الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حجز عاطل للنصب علي المواطنين ومنحهم شهادات مزورة بالإسكندرية

حجز متهم - آرشيفيه
حجز متهم - آرشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز عاطل على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالنصب على المواطنين وإدارة كيان تعليمي وهمي ومنحهم دورات تعليمية وشهادات "مزورة"، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وفحصها.

إدارة كيان تعليمي وهمي

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام  عاطل، بإدارة كيان تعليمي وهمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية للنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال منح الدارسين دورات تعليمية وشهادات "مزورة" وإيهامهم أن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين والقي القبص علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته علي شهادات دراسية فى العديد من المجالات "مقلدة" وكتب تعليمية مختلفة مجهولة المصدر وكارنيهات دراسية منسوب صدورها للأكاديمية، وشهادات خبرة "مقلدة" وشهادات اجتياز دورات تدريبية ومطبوعات دعائية خاصة بالأكاديمية وجهاز حاسب آلي بمشتملاته مُحمل بالعديد من نماذج الشهادات والملفات والبرامج التعليمية، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حجز عاطل للنصب المواطنين شهادات مزورة بالاسكندرية النيابة العامة

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