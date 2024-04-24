الأربعاء 24 أبريل 2024
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السجن المؤبد غيابيًا لتاجرى ترويج الحشيش على عملائهما بالإسكندرية

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة صاحب مغسله وكهربائي سيارات بالسجن المؤبد غيابيا وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه عما أسند إليهم ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

معلومات سرية لضباط مكافحة المخدرات

وتعود أحداث القضية المقيدة برقم 23329 سنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزة أول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بضبط المتهمين وبحوزتهما مواد مخدرة بدائرة القسم.

قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة

وكشفت التحقيقات عن قيام "ر.ع.ع" صاحب مغسلة سيارات، و"ع.م.ح"، كهربائي سيارات، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وانتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجدهم، وأبصرت المتهمان بجوار دراجة نارية حال ترويجها مخدر الميثامفيتامين على أحد عملائهم وتخلي المتهم الثاني عند مشاهدة القوة الأمنية عن علبة سجائر بداخلها عدد 5 أكياس شفافة مخدر الميثامفيتامين وعلبة سجائر أخرى تحوي بداخلها على عدد 20 قطعة حشيش، وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهم على ميزان إلكتروني، وهاتفين محمولين وسلاحين أبيض ومبالغ مالية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

وكانت قد قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي الزقم رئيس المحكمة، تأييد الحكم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لسائق وتغريمه مبلغا ماليا قدره خمسون ألف جنيه والمصادرة والزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه باستعراض القوة وإحراز مواد مخدرة، صدر القرار بعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدى والمستشار محمد هيثم مزيد والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة علي حسين.

بلاغ بقيام المتهم باستعراض القوة

وترجع أحداث القضية المقيدة برقم 30788 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة العامرية أول بضبط المتهم حال استعراضه القوة وحيازة مواد مخدرة بدائرة القسم.

القبض على المتهم

وكشفت التحقيقات أنه حال ضبط المتهم "ك.ع.ا" سائق نفاذًا لقرار النيابة العامة الصادر بضبطه وإحضاره، فقام المتهم بمقاومة القوة حال إشهاره سلاحا أبيض سكين محاولا التعدي، وتمكنت القوة من ضبطه والسيطرة عليه واستخلاص السلاح الأبيض من يده وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 39 لفافة لمخدر الهيروين، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي والاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمته.

السجن المؤبد لتاجري الحشيش بالاسكندرية جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد

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