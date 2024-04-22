الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مصرع فتاة سقطت من الطابق الـ15 بـ"جمرك الإسكندرية"

جثة
جثة

لقيت فتاة مصرعها إثر سقوطها من الطابق الـ15 أثناء تواجدها فى شرفة منزلها وذلك بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، حيث لفظت أنفاسها في الحال، ليتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة سير التحقيقات.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الجمرك يفيد بسقوط فتاة من شرفة منزلها بالطابق الخامس عشر ووفاتها في الحال.

انتقال الأجهزة الأمنية

على الفور انتقل ضباط قسم الشرطة إلى مكان البلاغ رفقة سيارة الإسعاف وبالمعاينة الأولية تبين سقوط  فتاة " ر.ا.ن" سن 14 سنة ووجود جثة بها كسور وجروح متعددة بالجسم، حيث تم نقل الفتاة إلى المشرحة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

مصرع فتاة سقطة الطابق ال 15 بمنطقة الجمرك غرب الاسكندرية أمن الأسكندرية

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