السبت 04 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل يشكل اتحاد القبائل العربية خطرًا على الأمن القومى المصرى؟.. قصواء الخلالى تصدم المتربصين (فيديو)

إبراهيم العرجاني
إبراهيم العرجاني

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أهمية الدور الذي يلعبه اتحاد القبائل العربية في محافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أن الاتحاد ليس بالأمر الخفي، بل هو معروف ومتحدث عنه على نطاق واسع، سواء في الصحافة المحلية أو الدولية.

وتطرقت الخلالي خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يُبث عبر فضائية "سي بي سي"، إلى القلق الذي أثير حول تأسيس الاتحاد، موضحة أن هناك من يحاول استغلاله لزعزعة استقرار الدولة المصرية، لكنهم يفتقرون إلى الموضوعية بسبب عدائهم للوطن.

وأشارت إلى أن الاتحاد سيعمل ضمن إطار القانون والدستور المصري، وسيكون كيانًا مؤسسيًا منظمًا يهدف إلى تقديم مساهمات تنموية في المجتمع، وهو أمر مقبول ومشجع.

وتحدثت "الخلالي" عن إبراهيم العرجاني، الشخصية التي تحظى بتقدير كبير بين بدو سيناء، والذي يُعرف بخدمته للمجتمع والوطن، وأشارت إلى أنه عندما سُجن طالب البدو بالإفراج عنه، وهو ما استجابت له الدولة وصدر قرار عفو في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

وفي ردها على التحذيرات من أن الاتحاد قد يشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، قالت الخلالي: "ألا تعلمون مدى قوة جيشنا وتصنيفه العالمي؟ ألا تعلمون كم عدد المؤسسات الأمنية التي لدينا؟".

واختتمت حديثها بتأكيد قوة وتنظيم مؤسسات الدولة المصرية، مُعربة عن ثقتها في قدرة مصر على الصمود أمام التحديات الاستراتيجية من كافة الجهات.

قصواء الخلالي اتحاد القبائل العربية القبائل سيناء في المساء مع قصواء الدستور ابراهيم العرجاني العرجاني حسني مبارك الأمن القومي

الأكثر قراءة

هل يشكل اتحاد القبائل العربية خطرًا على الأمن القومى المصرى؟.. قصواء الخلالى تصدم المتربصين (فيديو)

لينك نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

أندريه زكى: قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط يصدر خلال وقت قريب.. ولن نناقش سيامة المرأة قسًا قبل عام 2026

بعد تعطل الموقع الرسمي.. طريقة معرفة نتيجة اللوتري 2024

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 4-5-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

ماجد حبته

من مستقرة.. إلى إيجابية

إبراهيم عبدالفتاح

أهل الغرام

أحمد الصغير

كيف يصوغ المواطن المصرى رأيه السياسى؟!

علي سعدة

الصيت ولا الغنى

د. منى حلمى

لم تكن شعارات جوفاء

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

صور

عيد القيامة في كاتدرائية جميع القديسين

مسجد الحامدية الشاذلية يفتح أبوابه لعزاء والدة الفنانة ريم أحمد

خشوع وتضرع.. الأقباط يحيون ذكرى صلب المسيح

محطة تل أبيب

المزيد

قناة كان: خلافات بين أعضاء الكابينت حول عملية اجتياح رفح

مسئول إسرائيلى: حرب غزة لن تنتهى بعد إطلاق سراح المحتجزين

مؤامرات مستمرة.. "خطة موسعة" لإسرائيل بشأن مستقبل غزة بعد الحرب