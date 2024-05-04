هل يشكل اتحاد القبائل العربية خطرًا على الأمن القومى المصرى؟.. قصواء الخلالى تصدم المتربصين (فيديو)

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي، أهمية الدور الذي يلعبه اتحاد القبائل العربية في محافظة شمال سيناء، مشيرة إلى أن الاتحاد ليس بالأمر الخفي، بل هو معروف ومتحدث عنه على نطاق واسع، سواء في الصحافة المحلية أو الدولية.

وتطرقت الخلالي خلال برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يُبث عبر فضائية "سي بي سي"، إلى القلق الذي أثير حول تأسيس الاتحاد، موضحة أن هناك من يحاول استغلاله لزعزعة استقرار الدولة المصرية، لكنهم يفتقرون إلى الموضوعية بسبب عدائهم للوطن.

وأشارت إلى أن الاتحاد سيعمل ضمن إطار القانون والدستور المصري، وسيكون كيانًا مؤسسيًا منظمًا يهدف إلى تقديم مساهمات تنموية في المجتمع، وهو أمر مقبول ومشجع.

وتحدثت "الخلالي" عن إبراهيم العرجاني، الشخصية التي تحظى بتقدير كبير بين بدو سيناء، والذي يُعرف بخدمته للمجتمع والوطن، وأشارت إلى أنه عندما سُجن طالب البدو بالإفراج عنه، وهو ما استجابت له الدولة وصدر قرار عفو في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.

وفي ردها على التحذيرات من أن الاتحاد قد يشكل خطرًا على الأمن القومي المصري، قالت الخلالي: "ألا تعلمون مدى قوة جيشنا وتصنيفه العالمي؟ ألا تعلمون كم عدد المؤسسات الأمنية التي لدينا؟".

واختتمت حديثها بتأكيد قوة وتنظيم مؤسسات الدولة المصرية، مُعربة عن ثقتها في قدرة مصر على الصمود أمام التحديات الاستراتيجية من كافة الجهات.