قصواء الخلالى تستجيب لطلبات المشاهدين: "هفتح ملف اللاجئين والعرجانى" (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنها قررت استعراض ردود أفعال مشاهدي برنامجها الخاص على عودته مرة أخرى، مؤكدة أنها ستستجيب اليوم، لطلباتهم بشأن فتح ملفي "اللاجئين" و"إبراهيم العرجاني".

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها أولى حلقات برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، بعد العودة من الإجازة، أن اختيار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا لاتحاد القبائل العربية تقديرًا واحترامًا له، والرئيس المصري لن يخذلهم.

وتابعت: "لا أعلم سر اعتراض البعض على اختيار اتحاد القبائل العربية للرئيس السيسي رئيسًا شرفيًا، وبناء مدينة تحمل اسمه في سيناء، كما أن الشيخ إبراهيم العرجاني رجل يخدم بلده وصدر قرار بالعفو عنه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك".