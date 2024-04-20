السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

السجن 18 سنة لسائق "توكتوك" قتل زوجته فى الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة سائق توك توك بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، عما أسند إليه في الاتهامين الأول والثالث، ومعاقبته بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغا ماليا 10 آلاف جنيه في الاتهام الثاني تعاطي المخدرات، وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية وتعاطي المواد المخدرة.

بلاغ بمقتل سيدة

ترجع أحداث القضية المقيدة برقم 8346 لسنة 2023 جنايات قسم المنتزه ثالث، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة المنتزه ثالث يفيد بقيام المتهم بقتل المجني عليها بمحل سكنهم بدائرة القسم.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم "ع. م. ر" سائق توك توك، قرر قتل زوجته على إثر مشادة كلامية بينهما يوم الواقعة، فانقض عليها مستخدمًا غطاء رأس من على كتفها وأطبق على عنقها حتى أجهر عليها، ووضعها تحت أحد الأسرة وغادر محل الواقعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وتبين أن المتهم بحوزته مواد مخدرة للتعاطي، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حسني النجار، بمعاقبة جزار بالسجن المؤبد، عما أسند إليه، وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة السلاح الأبيض والأدوات المستخدمة، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، بعد اتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات بينهما، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار أحمد فهمي يونس، والمستشار محمد الامير مظهر، والمستشار بسام محمود علي وسكرتير المحكمة خالد محمد حسين.

ترجع أحداث القضية المقيدة، برقم 20060 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثالث، بقيام المتهم بقتل المجني عليها داخل الشقة محل سكنهم، بدائرة القسم.

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