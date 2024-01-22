الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

متهم
متهم

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل كاوتش بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما نسب إليه في الجريمة الاولي والثالثة ومصادرة السلاح الأبيض والحبل المضبوطين والحبس لمدة سنة مع الشغل في الجريمة الثانية والزمته بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بقتل زوجته العرفي وسرقتها؛ بسبب خلافات بينهما.

بلاغ بوجود جثه سيدة

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 21067 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة العثور على جثمان المجني عليها بدائرة القسم.

حدوث خلافات

كشفت التحقيقات أن عقب بلاغ بالعثور علي جثة المجني عليها " س.م.ع" ربة منزل، وباجراء التحريات توصلت الي وجود خلافات بين المجني عليها والمتهم " ن.ص.م" صناعي كاوتش بعد زواجهما، وفي يوم الواقعة هاتف المتهم المجني عليها طالبا منها الحضور لمسكنهما، وما أن أتته حتي حدثت مشادة كلامية أخرج خلالها حبل وقيد وثاقها واستل سلاح أبيض وتعدي عليها فاحدث إصابتها التي أودت بحياتها ثم قام بسرقه هاتفها المحمول ومبلغ مالي كان بحوزتها، وتبين أن المتهم تزوج من المجني عليها عرفيا منذ فترة وحدثت خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، والقاء القبض على المتهم، الذي أرشد عن المسروقات وأداة الجريمة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.

السجن المشدد لعامل قتل زوجته العرفي خلافات بالاسكندرية جنايات الإسكندرية

مواد متعلقة

ميناء الإسكندرية يستقبل 101 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة

أقدم مبيض نحاس بالإسكندرية : ورثت المهنة عن والدي

السجن المشدد 3 سنوات لربه منزل لتزويرها محرر رسمي بالإسكندرية

9 ملايين جنيه غرامة لمركز صيانة وهمى يستغل علامات تجارية بالإسكندرية

حبس تشكيل عصابي تقوده سيدة للتزوير والنصب على رواد الأحوال المدنية بالإسكندرية

حبس عاطل لحيازته 17 كيلو حشيش فى برج العرب

حبس متهمين لحيازتهما كمية من الهيروين بقصد الاتجار في العامرية بالإسكندرية

حبس عاطل لحيازته كمية من مخدر الهيروين ببرج العرب غرب الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. صحف عبرية تكشف الانتكاسات التي تواجه إيران بسبب العدوان على قطاع غزة

"ميدتيرا الكندية" تُزف بشرى بشأن إنتاج البترول الخام في مصر

كيفية إدخال شفرة قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات لمباريات أمم إفريقيا

ارتباك داخل معسكر الفراعنة بسبب رحيل صلاح.. كلوب خالف الاتفاق

قاضٍ مصري يفجر مفاجأة: خمسة من قضاة المحكمة الدولية ستنتهي ولايتهم في 6 فبراير

تفاصيل صادمة وتعذيب وحشى.. أسرى غزة يكشفون جحيم المعتقلات الإسرائيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

السلام في الشرق الأوسط لن يأتي إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال في عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس

الاحتلال يشن غارات متواصلة على قطاع غزة تركزت على خان يونس

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة