السجن المشدد 10 سنوات لعامل قتل زوجته العرفي في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن حسومه، اليوم الإثنين، بمعاقبة عامل كاوتش بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما نسب إليه في الجريمة الاولي والثالثة ومصادرة السلاح الأبيض والحبل المضبوطين والحبس لمدة سنة مع الشغل في الجريمة الثانية والزمته بالمصاريف الجنائية واحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، بعد اتهامه بقتل زوجته العرفي وسرقتها؛ بسبب خلافات بينهما.

بلاغ بوجود جثه سيدة

ترجع احداث القضية المقيدة برقم 21067 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة العثور على جثمان المجني عليها بدائرة القسم.

حدوث خلافات

كشفت التحقيقات أن عقب بلاغ بالعثور علي جثة المجني عليها " س.م.ع" ربة منزل، وباجراء التحريات توصلت الي وجود خلافات بين المجني عليها والمتهم " ن.ص.م" صناعي كاوتش بعد زواجهما، وفي يوم الواقعة هاتف المتهم المجني عليها طالبا منها الحضور لمسكنهما، وما أن أتته حتي حدثت مشادة كلامية أخرج خلالها حبل وقيد وثاقها واستل سلاح أبيض وتعدي عليها فاحدث إصابتها التي أودت بحياتها ثم قام بسرقه هاتفها المحمول ومبلغ مالي كان بحوزتها، وتبين أن المتهم تزوج من المجني عليها عرفيا منذ فترة وحدثت خلافات بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، والقاء القبض على المتهم، الذي أرشد عن المسروقات وأداة الجريمة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها في جلستها المنعقدة.