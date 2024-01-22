الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ميناء الإسكندرية يستقبل 101 ألف طن سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول والملاحه بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتم دخول وخروج 36 سفينة في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الإسكندرية والدخيلة ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 40 سفينة، أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

تداول البضائع

كما تم تداول 2570 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة في تقارب ملحوظ بين عدد الحاويات الصادر والوارد حيث شكلت نسبة الحاويات المصدرة 43.6% من إجمالي عدد الحاويات، وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 101 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

إجراءات التأمين والأمن الصناعي

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

كانت قد شهدت حركة التداول والملاحه بالهيئه العامه لميناء الاسكندريه نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 31 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 42 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، كما تم تداول 1635 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة.

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول  145 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

وقد وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة الالتزام   بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

ميناء الإسكندرية سلع استراتيجية وانتظام حركة الملاحة البحرية البضائع الاستراتيجية

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