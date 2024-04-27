فرحة وسام أبوعلى بأولى أهدافه الأفريقية مع الأهلى السبت 27/أبريل/2024 - 12:17 ص 4/27/2024 12:17:37 AM وسام أبوعلي بعد تسجيل الهدف الثاني شارك طباعة فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي فرحة هدف وسام أبو علي في مباراة الأهلي ومازيمبي شارك طباعة