الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مواعيد إعادة حلقة ياسمين عبد العزيز ببرنامج صاحبة السعادة

حلقة ياسمين عبد العزيز
حلقة ياسمين عبد العزيز

ينتظر الجمهور ومحبو الفنانة ياسمين عبد العزيز، عرض حلقتها مع صاحبة السعادة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، اليوم الإثنين، وغدا الثلاثاء، خاصًة أن هذا الظهور هو الأول بعد انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد العوضي.


ويرصد "الدستور" مواعيد إعادة برنامج إسعاد يونس المعروف باسم صاحبة السعادة، في سياق السطور التالية:


يعرض برنامج صاحبة السعادة عبر قنوات شاشة دي ام سي DMC، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وهو موعد حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز التي تصدرت التريند ومحركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، منذ طرح البرومو على موقع فيسبوك.


مواعيد اعاده برنامج صاحبة السعادة

تكون الإعادة  برنامج صاحبة السعادة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في يوم الجمعة الساعة الثانية عشر ظهرًا.

تردد قناة دي ام سي

القمر الصناعي: نايل سات.
التردد: 12092.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الجودة: HD

أحدث أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز مع زوجها السابق أحمد العوضي قبل انفصالها

يذكر أنه أحدث أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت من خلال مسلسل ضرب نار، الذي شاركت فيه زوجها السابق الفنان أحمد العوضي، وشارك فيه نخبة من ألمع النجوم.

أحداث مسلسل ضرب نار 

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول جابر، الذي جسده الفنان أحمد العوضي ويعيش في الصعيد، ولكن يسافر إلى القاهرة وتحديدًا إلى منطقة شبرا بسبب الثأر، وهناك يلقيه القدر في طريق مهرة، السيدة المكافحة التي تربي شقيقيها، وتنشأ بينهما قصة حب يتحديان بها ظروفهما الصعبة.


مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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