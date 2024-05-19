الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أصيب به اللاعب علي معلول.. أعراض وأسباب "التواء الكاحل"

على معلول
على معلول

تصدر اللاعب علي معلول محركات البحث الأولى على جوجل وذلك عقب إصابته أمس بـ"التواء الكاحل"، حيث تعرّض علي معلول لاعب الأهلي للإصابة في القدم في الدقائق العشر الأولى من مباراة فريقه أمام الترجي مساء السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

ووفقًا لما تم إعلانه فإن إصابة معلول عبارة عن التواء في الكاحل وتثير حالة من القلق داخل الفريق الأحمر، خشية من غياب اللاعب عن لقاء الإياب ضد الترجي التونسي يوم السبت المقبل.

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ما هو التواء الكاحل؟ 

يمثل التواء الكاحل إصابة تحدث عندما تقوم بلف، أو ثني أو إدارة كاحلك بطريقة غير مناسبة. قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث شد أو تمزق في الأشرطة القوية للنسيج (الأربطة) التي تساعد على ربط عظام الكاحل مع بعضها.

 

تساعد الأربطة على تثبيت المفاصل، ومنع الحركة المفرطة. يحدث التواء الكاحل عندما يتم إجبار الأربطة على الخروج عن نطاقها الطبيعي للحركة. تتضمن معظم حالات التواء الكاحل إصابات بالأربطة بالجانب الخارجي من الكاحل.

 

الأعراض لـ التواء الكاحل 

تختلف مؤشرات المرض والأعراض المرتبطة بالتواء الكاحل حسب مدى شدة الإصابة. وقد تتضمن ما يلي:

 

الألم وخاصة عند تحميل الوزن على القدم المصابة

الإيلام عند لمس الكاحل

التورم

الكدمات

تقييد نطاق الحركة

عدم ثبات الكاحل

إحساس بالفرقعة أو سماع صوتها في وقت الإصابة

يحدث الالتواء عندما يجبر كاحلك على التحرك خارج وضعيته الطبيعية، وهو ما يمكن أن يسبب تمدد واحد أو أكثر من أربطة الكاحل، وهو ما يؤدي بدوره إلى قطع جزئي أو كلي بها.

 

وقد تتضمن أسباب التواء الكاحل:

الوقوع الذي يسبب التواء كاحلك

الهبوط في وضعية غريبة على قدمك بعد القفز أو إدارتها

المشي أو التمرين على سطح غير مستوٍ.

أن يدوس شخص آخر على قدمك أو يهبط عليها خلال النشاط الرياضي 

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