شوبير: إصابة علي معلول في منطقة "وتر إكيليس".. والفحوصات تحسم الأمر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، التشخيص المبدئي الخاص بإصابة علي معلول الظهير الأيسر للفريق، مشيرًا إلى أن الإصابة قد تبدو خطيرة للغاية.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا مع الترجي التونسي في المباراة التي أقيمت على ملعب "رادس" في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "الإصابة في منطقة وتر إكيليس والفحوصات ستوضح تفاصيل الإصابة وسيتم الإعلان عن تفاصيل الإصابة كاملة عقب العودة للقاهرة".

وأضاف: "الفحوصات المبدئية قد تختلف عندما يعود الفريق إلى القاهرة".

ومن المنتظر أن يتم حسم موقف علي معلول من المشاركة في مباراة الإياب خلال الساعات القليلة المقبلة.