الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد التعادل السلبى فى رادس.. الأهلى يحقق رقمًا قياسيًا فى دورى أبطال أفريقيا

الأهلي والترجي
الأهلي والترجي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رقمًا قياسيًا في منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما خرج متعادلًا بدون أهداف مع الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصل الأهلي إلى 21 مباراة دون خسارة، في منافسات دوري الأبطال، ليتفوق على الترجي التونسي الذي كان يمتلك 20 مباراة دون هزيمة في البطولة.

وكان الأهلي قد تعادل دون أهداف مع الترجي التونسي في ستاد حمادي العقربي بمدينة رادس.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو على استاد القاهرة الدولي.

وفرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التعادل السلبي على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الإياب في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة ليتوج بطلا للقب الثاني عشر في تاريخه.

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