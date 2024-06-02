الأحد 02 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لتحقيق نسب مشاهدة عالية.. حجز سيدة تبث فيديوهات خادشة للحياء بالإسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز سيدة على ذمة التحقيقات بعد اتهامها ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حولها والتحفظ علي الهاتف لفحصه.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام سيدة "لها معلومات جنائية" ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر بعض تطبيقات التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبتفتيشها عثر بحوزتها علي هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.


كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز فتاه علي ذمة التحقيقات بعد اتهامها بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وفحصها.

بلاغ لضباط حماية الاداب

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، بتصوير وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر أحد التطبيقات بهدف الترويج للأعمال المنافية للآداب بقصد التربح منها.

القبض على المتهمة

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد المذكورة وعمل كمين والقي القبض علي المتهمة وبتفتيشها عثر بحوزتها علي هاتفى محمول وبفحصهما تبين إحتواء أحدهما على الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى، وجهاز تابلت، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

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