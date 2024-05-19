الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدرب الترجى: حظوظنا متواجدة بالكامل فى مباراة الإياب أمام الأهلى

مدرب الترجي ميجيل
مدرب الترجي ميجيل كاردوزو

يرى ميجيل كاردوزو، المدير الفني لفريق الترجي التونسي، أن حظوظ فريقه متواجدة بالكامل في مباراة الإياب أمام الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الترجي مع الأهلي بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب "رادس" في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كاردوزو في تصريحات عقب المباراة: "المباريات النهائية دائمًا ما يكون لها حسابات كثيرة للغاية لأنها تُلعب بالروح، وكل مدرب يحاول استغلال الفرص المتاحة له لكننا لم نتمكن من الفرص التي أتيحت لنا".

وأضاف: " في الشوط الأول لعبنا بشكل جيد، لكن تركنا كثير من المساحات في الشوط الثاني ولم نتمكن من استغلال الأجواء والجماهير وملعبنا".

وتابع: "نمتلك فريقًا شابًا وهناك بعض اللاعبين بحاجة للعب مثل تلك المباريات".

وواصل حديثه: "حظوظنا في مباراة الإياب مازالت كاملة وسنخوض كل مباراة حسب الظروف المتاحة، وجميع اللاعبين يتمتعون بالمهارة والسرعة هم من سيصنعون الفارق".

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري على ستاد القاهرة.

الأهلي يفرض التعادل السلبي على الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد تمكن من فرض التعادل السلبي على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" برادس.

وتقام مباراة الإياب في الثامنة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة.

ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة ليتوج بطلُا للقب الثاني عشر في تاريخه من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ولم تشهد مباراة الذهاب الكثير من الفرص، حيث تمكن لاعبو الأهلي من تقديم مباراة تكتيكية من الطراز الرفيع رغم ضغط لاعبي الترجي وتحامل الحكم الجزائري مصطفى غربال في كثير من القرارات، ليخرج المارد الأحمر من المباراة بنتيجة جيدة.
 

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