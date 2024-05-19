الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نائب جامعة الأزهر يتابع لجان الامتحانات بكليتيِّ الصيدلة وطب الأسنان بأسيوط

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023، بكليتيِّ الصيدلة بنين وبنات بأسيوط، وذلك  للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات وانتظام اللجان، وتوفير سبل الهدوء والأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وتطبيق تعليمات إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في هذا الشأن.

كما تفقد عددًا من الكنترولات بالكلية، موجهًا بضرورة الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح طبقًا للأوقات المقررة، ومراعاة معايير العدالة حرصًا على مصلحة الطلاب.

وعلى هامش تفقده لأعمال الامتحانات، افتتح نائب رئيس جامعة الأزهر، قاعة للمناقشات ومقرًا لوحدة الجودة بعد تجديده بكلية الصيدلة، مشددًا على ضرورة مضي الكلية قدمًا في إنجاز ملف الجودة في أسرع وقت، من أجل الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وتفقد الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023، والدراسات العليا للطلاب والطالبات بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بأسيوط؛ وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب والطالبات لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية، مشددًا على ضرورة تواجد المادة للرد على استفسارات من الطلاب خاصة بغموض الأسئلة.

كما تفقد عددًا من الكنترولات بالكلية، مشددًا على ضرورة إنجاز التصحيح في الوقت المحدد ومراعاة جميع المعايير الجامعية المتعارف إليها.

1000138126
1000138126
1000138125
1000138125
1000138124
1000138124
1000138123
1000138123
1000138122
1000138122
1000138121
1000138121
1000138120
1000138120
1000138119
1000138119
1000138114
1000138114
الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليتي الصيدلة بنين وبنات بأسيوط حسن سير أعمال الامتحانات وانتظام اللجان وتوفير كافة سبل الهدوء والأجواء المناسبة للطلاب

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يوجه بالتعاون بين التخطيط العمرانى والمتغيرات المكانية لإنجاز ملف التصالح

محافظة أسيوط تنظم ورش عمل إجراءات السلامة والصحة المهنية ومدونة سلوكيات العمل

جامعة أسيوط تطلق دورة تدريبية حول "المراجعة الداخلية"

معمل الباثولوجيا الجراحية بالمستشفيات الجامعية في أسيوط يحصل على اعتماد "إيجاك"

332 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بديروط

الأكثر قراءة

قرار عاجل من محافظ المنوفية بشأن كهرباء قرية "كفرالشيخ شحاتة"

مَن هو بينى جانتس الذى أشعل "أكبر حريق" فى إسرائيل؟

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

انهيار الدعم الدولى لنتنياهو.. ماذا بعد استقالة جانتس من حكومة الاحتلال الإسرائيلية؟

نقاط قوة فى نهضة بركان على الزمالك «الخوف منها» بنهائى الكونفيدرالية

مصدر أمنى يوضح حقيقة مجاملة ضابط مرور لسيارة بزجاج "فاميه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر العربية.. فى القمة

لواء.حمدى البطران

فى مديح العطس

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

صور

فى غياب والده.. محمد عدوية يستقبل عزاء والدته

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

محطة تل أبيب

المزيد

مَن هو بينى جانتس الذى أشعل "أكبر حريق" فى إسرائيل؟

اليوم 226 للعدوان.. الاحتلال يواصل إبادة الفلسطينيين فى كل مناطق غزة

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر