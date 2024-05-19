نائب جامعة الأزهر يتابع لجان الامتحانات بكليتيِّ الصيدلة وطب الأسنان بأسيوط

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، عددًا من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023، بكليتيِّ الصيدلة بنين وبنات بأسيوط، وذلك للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات وانتظام اللجان، وتوفير سبل الهدوء والأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، وتطبيق تعليمات إدارة الجامعة برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في هذا الشأن.

كما تفقد عددًا من الكنترولات بالكلية، موجهًا بضرورة الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح طبقًا للأوقات المقررة، ومراعاة معايير العدالة حرصًا على مصلحة الطلاب.

وعلى هامش تفقده لأعمال الامتحانات، افتتح نائب رئيس جامعة الأزهر، قاعة للمناقشات ومقرًا لوحدة الجودة بعد تجديده بكلية الصيدلة، مشددًا على ضرورة مضي الكلية قدمًا في إنجاز ملف الجودة في أسرع وقت، من أجل الحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وتفقد الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2023، والدراسات العليا للطلاب والطالبات بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بأسيوط؛ وذلك للاطمئنان على حسن سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطلاب والطالبات لتأدية امتحاناتهم في جو مناسب يوفر لهم الطمأنينة والراحة النفسية، مشددًا على ضرورة تواجد المادة للرد على استفسارات من الطلاب خاصة بغموض الأسئلة.

كما تفقد عددًا من الكنترولات بالكلية، مشددًا على ضرورة إنجاز التصحيح في الوقت المحدد ومراعاة جميع المعايير الجامعية المتعارف إليها.

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