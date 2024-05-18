محافظة أسيوط تنظم ورش عمل إجراءات السلامة والصحة المهنية ومدونة سلوكيات العمل

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم تنظيم ورشة عمل تدريبية على إجراءات السلامة والصحة المهنية بالإضافة لمدونة سلوكيات العمل على مدار 4 أيام في إطار عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبالإشارة إلى المد الجغرافي للبرنامج بمحافظتي أسيوط والمنيا ودور المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية في المتابعة والتأكد من سير العمل بالمشروعات الممولة من البرنامج والتزامها بالاشتراطات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني اللازم وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.



وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تنظيم ورشة العمل بمركز التدريب بديوان عام المحافظة في الفترة من 13 حتى 16 مايو بمشاركة أعضاء فريق المكتب التنسيقي بوزارة التنمية المحلية وبعض الاستشاريين المتخصصين.



تنظيم التدريب ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر



جاء ذلك بحضور المهندس خالد الخولي خبير السلامة والصحة المهنية بالبنك الدولي والمهندس محمود زينهم أخصائي أول السلامة والصحة المهنية بالمكتب التنسيقي ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ويحيى زكريا مدير وحدة التنفيذ المحلية للبرنامج بالمحافظة ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية وشريف دياب مسئول المتابعة بوحدة التنفيذ وأحمد مدكور مدير مركز التدريب بالمحافظة وأحمد أبوحطب مسئول التكتلات الاقتصادية بوحدة التنفيذ ومسئولي الاعتبارات البيئية والاجتماعية والشكاوى بوحدة التنفيذ ومسئولي السلامة والصحة المهنية بالمراكز التي بها مشروعات البرنامج وممثلين للجهات المنفذة للمشروعات.



وأشار مدير وحدة التنفيذ الى ان ورشة العمل تضمنت التدريب على مكونات إدارة نظام السلامة والصحة المهنية وتحديد وتقييم المخاطر في بيئة العمل وتدريب على تحليل الأسباب الجذرية للحوادث، ومدونة سلوكيات العمل بالموقع ،فضلا عن الإجراءات والخطوات الخاصة بتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبمساعدة فريق عمل وحدة التنفيذ المحلية بالمحافظة وبناءً على توجيهات الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأعلن محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لأنشطة وفعاليات تنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا من البنك الدولي والتي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية والذي يضم في مرحلته الحالية محافظتي أسيوط والمنيا وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لافتًا الى أهمية التدريب على إجراءات السلامة والصحة المهنية ومدونة سلوكيات العمل بالإضافة إلى التنسيق الكامل للجهود بين لجنة التخطيط المحلي والوحدات المحلية ومديريات الخدمات لتنفيذ مشروعات وأنشطة البرنامج ووضع آليات للإطار التخطيطي وبناء القدرات وإعداد الخطط الاستثمارية في إطار تخطيطي تنموي متكامل.

جانب من التدريب

جانب من التدريب

جانب من التدريب