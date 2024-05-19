الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إنذار جانتس.. هل تقترب الحكومة الإسرائيلية من نهاية رحلتها؟

بيني غانتس
بيني غانتس

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في افتتاحيتها، اليوم الأحد، إنه في خضم الأجواء السياسية المتوترة، أطلق وزير الجيش الإسرائيلي السابق، بيني جانتس، إنذارًا قاسيًا لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

واتهم جانتس، نتنياهو بأن اعتبارات شخصية وسياسية بدأت تتغلغل في اعتبارات أمن الدولة، ما يهدد استقرار الحكومة ووحدة إسرائيل. 

افتتاحية صحيفة معاريف 

وحسب "معاريف"، فإن هذه التصريحات الصارمة تعد بمثابة تحذير مباشر لنتنياهو الذي يتعرض لضغوط متزايدة من جميع الأطراف.

وأشار "جانتس" إلى أن هناك تحركات داخل الحكومة الإسرائيلية تهدف إلى إدخال تعديلات على السياسات الأمنية، والتي قد تكون لها تداعيات خطيرة على أمن إسرائيل واستقرارها.

ويتساءل مراقبون في إسرائيل عما إذا كانت حكومة الوحدة الحالية، التي تشكلت بصعوبة بالغة، تستطيع الصمود في وجه هذه التحديات المتزايدة.

وأضافت "معاريف": "يتخوف البعض من أن تؤدي هذه التوترات إلى تفكك الحكومة وانهيار التحالف الحاكم، ما قد يفتح الباب أمام انتخابات مبكرة".

وتأتي تصريحات "جانتس" في وقت حساس، حيث تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات أمنية واقتصادية كبيرة.

وقالت "معاريف": "إن استمرار هذا التصعيد السياسي قد يضع إسرائيل في حالة من عدم الاستقرار، ما يستدعي تدخل قادة الأحزاب، والعمل بجدية لتجنب أزمة سياسية قد تكون عواقبها وخيمة". 

وتابعت: "في الختام، يبدو أن حكومة الوحدة تواجه اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرتها على التماسك في ظل هذه الظروف العصيبة.. إن التحديات التي تواجهها تتطلب من جميع الأطراف العمل بروح من التعاون والتفاني من أجل مصلحة الوطن العليا".

بيني جانتس نتنياهو وزير الجيش إسرائيل تحذير جانتس

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