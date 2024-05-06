فقرات حلقة ياسمين عبد العزيز مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة

من المقرر عرض حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز في أول ظهور رسمي لها بعد انفصالها عن زوجها السابق الفنان أحمد العوضي في نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، وأظهر البرومو الخاص بالفنانة وهي تتفاعل بشكل كبير مع صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس.

أحداث حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

ويرصد "الدستور" فقرات حلقه اسعاد يونس مع ياسمين عبد العزيز في سياق السطور التالية.



تظهر الفنانة ياسمين عبد العزيز في بداية الحلقة وهي تجلس مع الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، للحديث سويا عن الأعمال الفنية التي قدمتها مؤخرا وكان آخرها مسلسل "ضرب نار" الذي شاركت فيه الفنان أحمد العوضي.

وتظهر أيضًا ضمن أحداث حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز فيها، وهي تأكل الفسيخ والرنجة أثناء تواجدها مع الإعلامية إسعاد يونس، والبصل الأخضر أيضًا، وذلك تزامنًا مع عيد شم النسيم اليوم، لينتظر الجمهور بشدة هذه الحلقة التي لازالت تتصدر التريند منذ طرح البرومو.

وفي فقرة أخري بعيدة عن تناول الطعام، تظهر الفنانة ياسمين عبد العزيز على مسرح صاحبة السعادة الإعلامية إسعاد يونس، وهي تغني وترقص على أغانيها التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية سواء كان في الافلام والمسلسلات، وفي الإعلانات أيضا منذ بدايتها الفنية.

موعد عرض حلقة ياسمين عبدالعزيز مع صاحبة السعادة

كما أنه يوجد فقرة أيضا ضمن الحلقتين الخاصة بالفنانة ياسمين عبد العزيز في صاحبة السعادة التي ستعرض اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، تتحدث فيه عن قصة الحب التي جمعتها بزوجها السابق الفنان أحمد العوضي، وعن سبب الانفصال الذي حدث فجأة دون أي آنذار سابق.

آخر أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز في دراما رمضان 2023

يجدر الإشارة إلى أنه أحدث أعمال الفنانة ياسمين عبد العزيز كانت من خلال مسلسل ضرب نار، الذي شاركت فيه زوجها السابق الفنان أحمد العوضي، وشارك فيه نخبة من ألمع النجوم.