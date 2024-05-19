مش هيهون عليَ اقطع جسمه.. اعترافات صادمة لـ"سيدة بورسعيد" بعد تخدير ابنها لنزع أعضائه

هوس تحقيق الثراء والحصول على المال بأي طريقة دفع سيدة بورسعيد لوضع خطة شيطانية تمكنها من تحقيق حلمها لجأت فيها إلى "الدارك ويب" وتجارة الأعضاء البشرية بعد التواصل مع أحد المتاجرين بها واتفقت معه على قتل طفل لسرقة أعضائه، وكان ابنها الصغير الضحية.

أدلت المتهمة بتخدير طفلها لانتزاع أعضائه بمدينة بورسعيد، باعترافات تفصيلية لجريمتها في القضية التي حملت رقم 3593 لسنة 2024 جنح الزهور، نافية نيتها في قتل طفلها، مؤكدة رغبتها في النصب على تاجر الأعضاء البشرية فقط للحصول على مبلغ ضخم.

وقالت خلال التحقيقات: "أنا مكنتش هقتله أنا كنت عايزة بس أخد ربع مليون جنيه اتفقت عليهم مع الراجل اللي كلمني عشان أغير بيهم حياتي بعد ما اتطلقت، مستحيل كنت أقطع ابني أنا بس كنت هنصب على الراجل وأخد الفلوس واختفي بس هو طلع أذكى مني وطلب صور لطفل تاني".

وأضافت المتهمة "هويدا. ث" في التحقيقات أنها تواصلت مع شخص يشتري الأعضاء البشرية عبر موقع للتواصل الاجتماعي "واتساب" وطلب منها عدة مطالب بدأت الأم تنفيذها مقابل الحصول على أموال، ومن بين المطالب تصوير طفلها عاري تمامًا وإرسال مقاطع فيديو وصور له، كما طالب بإعطاء الطفل جرعة مخدرة زائدة قبل تنفيذ الجريمة إلا أنها حقنت ابنها بجرعة مخدر زائدة عن الحد ما سبب له حالة إعياء شديد، فنقلته إلى المستشفى وعندما اشتبه الأطباء في حالته تم إبلاغ الشرطة عنها.

واتضح من المحادثات بينها وبين الطرف الثاني المتهم في القضية إرسال صور ابن خالتها إليه واتفاق بينهما بشأنه، وذلك بعدما طلب منها تجهيز طفل ثاني بعد ابنها.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة حول ارتباط تلك الجريمة بجريمة قتل طفل شبرا الخيمة ونزع أعضائه بعدما ذكرت النيابة العامة في بيان رسمي، أن المتهم الرئيسي اعترف عقب ترحيله من الكويت إلى الأراضي المصرية أنه نفذ عدة جرائم أخرى مثل جريمة "أحمد" طفل شبرا الخيمة وأقنع ضحاياه بتصوير مقاطع فيديو وصور للأطفال المستهدفين وإرسالها له من اجل إقناعهم بنزع أعضائهم بتصوير تنفيذ الجريمة له عبر خاصية الفيديو كول، حتى يتمكن من بيعها لشبكة "الدارك ويب" لجمع مبالغ مالية طائلة، وما زالت التحقيقات مستمرة.