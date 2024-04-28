الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

احمد المجني عليه
احمد المجني عليه مع القاتل

بشاعة الجريمة دفعت جميع من شاهد تفاصيلها للمطالبة بإعدام الجناة.. أسرة "أحمد" طفل شبرا الخيمة تصرخ طالبة القصاص ممن مثل بجثمان ابنها الصغير وانتزع أعضاءه ومزق أحشاءه فقط من أجل المال، إلا أن قانون الطفل يفجر مفاجأة في تلك الجريمة، حيث إن المحرض والعقل المدبر لها لم تبلغ سنه 18 عامًا، لذلك لن يحكم عليه بالإعدام. 

وطبقًا لقانون الطفل فإن المحرض على جريمة قتل طفل شبرا الخيمة لن توقع عليه عقوبة أكثر من 15 سنة، لأنه هو الحد الأقصى للعقوبات في قانون الطفل، بعد أن تجاوز سن الطفل المجرم 15 سنة، أما عن والده فإنه ثبت اشتراكه في الجريمة بالتحريض أو المساعدة، فإن عقوبته الإعدام أو السجن المؤبد أما إذا لم يثبت ارتكاب الأب لتلك الجريمة، فإنه لا علاقة له بما فعله ابنه. 

وقال خبير قانوني، إن النيابة العامة قد تضيف اتهامًا آخر للجناة وهي تهمة الاتجار بالبشر طبقًا لنصوص تجريم قانون الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي تصل فيه العقوبات للسجن المؤبد، ولكن هذا الاتهام لن يغير من الأمر شيئًا، لأن عقوبات الإعدام ستلاحق المتهمين البالغين.

مش هيتعدم 

وتنص المادة 111  من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علـى المتهم الـذي لـم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة  ومع عدم الإخلال بحكم المادة (17) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليـه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة إذا أسهم في الجريمة شخص بالغ واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.

txt

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

txt

المشاهدة الأخيرة.. "كاميرات المراقبة" تحل لغز اختفاء "طفل شبرا الخيمة"

ونظرًا لأن الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث حال ارتكاب الحدث أو الطفل لجريمة إلا أن هناك استثناء: 

الأول: هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا حسب الأحوال شريطة توافر الشروط الآتية:

1-أن تكون الواقعة جناية

2- أن يجاوز سن الطفل خمس عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة

3-أن يساعد الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية.

4- أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل.

محبوس فى حجز القسم 

والاستثناء الثاني هو: إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخر بالغ اقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى في المادة230 وما بعدها وهى موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم. 

وكشف خبير قانوني عن أن الطفل المحرض على جريمة قتل طفل شبرا الخيمة تخطى عمره 15 عامًا أي حبسه لمدة 4 أيام احتياطي وتجدد 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه حجز قسم الشرطة بخلاف الأطفال أقل من 15 عامًا الذين يتم إيداعهم دار رعاية أو مؤسسة عقابية أو تسليمهم لأسرهم مع أخذ تعهد بحسن الرعاية. 

مش هيتعدم طفل شبرا الخيمة جريمة طفل شبرا الخيمة أحمد طفل شبرا الخيمة قانون الطفل

الأكثر قراءة

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

سيناريوهات العقوبة.. القانون ينقذ المحرض على جريمة طفل شبرا الخيمة من "المشنقة"

أخطاء يقع فيها العرسان تقتل الفرحة وتنتهى بـ"جثث ومآتم"

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

فضح الأكاذيب.. بلومبرج تثير الجدل بسلسلة من الأخبار الملفقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة