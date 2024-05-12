وزير الخارجية الأمريكى: حماس بالآلاف وعادت للشمال.. وإسرائيل لا تملك خطة لمستقبل غزة
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن تقييم تصرفات إسرائيل ومطابقتها للقانون الدولي سيستغرق وقتًا فليس لدينا أشخاص على الأرض في غزة.
وأضاف لشبكة "إن بي سي": "لم يدافع أحد عن إسرائيل مثلما فعل الرئيس بايدن لكن ما رأيناه مؤخرًا يثير قلقنا من شن عملية كبيرة في رفح".
وتابع: "الرئيس بايدن واضح في دعمه لهدف إسرائيل بالقضاء على حماس حتى لا تحكم غزة مرة أخرى".
وأضاف: "حتى لو ذهبت إسرائيل إلى رفح فسيظل الآلاف من حماس، ولقد رأينا ما حدث في الشمال من عودة حماس مرة أخرى".
وقال: "لم نر خطة إسرائيلية لحماية المدنيين في رفح أو خطة لما بعد الحرب".