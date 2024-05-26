الأحد 26 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

جباليا
جباليا

ارتقى 13 شهيدًا وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، في قصف لطائرات الاحتلال الحربية استهدف منزلًا في جباليا النزلة شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت منزل عائلة خلة في بلدة جباليا النزلة، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنًا على الأقل بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات.

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فيما تواصل طواقم الإنقاذ والدفاع المدني البحث عن ناجين أو شهداء  تحت الركام، بعد أن سوت صواريخ الاحتلال المنزل بالأرض.

ارتفاع حصيلة الشهداء فى قطاع غزة لـ35.984 منذ بدء العدوان

وسبق أن أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الأحد، عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 35.984، والإصابات إلى 80٫643 مصاب، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات بقطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 81 مواطنًا، وإصابة 223 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

تواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وإغلاق معبر رفح الحدودي، رغم أوامر محكمة العدل الدولية، في هذا الشأن.

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طائرات الاحتلال جباليا قطاع غزة الإحتلال الإسرائيلي طواقم الإنقاذ

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13 شهيدًا وإصابة العشرات إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزل فى جباليا

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