جباليا أرض الصمود.. المدينة الصامدة تتحول لمصيدة جنود الاحتلال ومقبرة للغزاة

جباليا ريف فلسطين، وأحد مشارق أنوار الحضارة والعمران، تنتشر روائح البخور والعطور المختلفة في سوقها، تتميز بموقعها المتميز، كانت هدفا للاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الثالث من العدوان الإسرائيلي الغاشم في أكتوبر الماضي.

نسفت طائرات الاحتلال مخيم جباليا علي رءوس ساكنيه، دمرت الأحياء والشوارع والتراث، أصبحت جباليا مدينة الأشباح ومدفنا لآلاف بل مئات الشهداء.

وكان للمقاومة الفلسطينية رأي آخر، وأخذت بثأر آلاف الشهداء والجرحى، وأوقعت جنود الاحتلال بين قتيل وجريح وأسير لديها في جباليا، وآخرها اليوم الأحد، أعلنت وسائل إعلام عبرية، إصابة قائد كتيبة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو نجل وزير الإسكان الإسرائيلي السابق آفي إيتام، برصاص قناص في جباليا شمالي قطاع غزة.

ومساء السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أسر مجموعة كاملة من جيش الاحتلال وإيقاعها بين جريح وقتيل وأسير في أحد الأنفاق بجباليا وذلك بعد حوالي 8 أشهر من القتال.

فيما أعلنت سرايا القدس وكتائب القسام الجمعة الماضي، استهداف دبابة ميركافا، ووقوع اشتباكات مع قوة راجلة بجوار الآلية وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح، وفي عملية أخرى مشتركة، أجهز المقاومون على قوة إسرائيلية خاصة في شارع الألباني بمخيم جباليا، وتفجير دبابة ميركافا بالعبوات الناسفة في شارع العجارمة بالمخيم أيضا.

وفي اليوم ذاته، قالت حركة حماس إن مقاتليها استدرجوا قوة خاصة بجيش الاحتلال إلى عين نفق بمخيم جباليا، واشتبكوا معها من النقطة صفر، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

والإثنين الماضي أعلن جيش الاحتلال، العثور على جثث المحتجزين الإسرائيليين الأربعة الذين تم العثور عليهم في قطاع غزة الأسبوع الماضي، في نفق تابع لحركة حماس في مخيم جباليا.

والخميس، أعلن جيش الاحتلال عن انتشال جثث 3 أسرى في غزة، وإصابة 8 من جنوده في معارك بالقطاع وارتفاع حصيلة قتلاه إلى 634 ضابطا وجنديا، إضافة إلى إصابة 555 آخرين بجروح خطيرة.

الاحتلال مستمر فى عدوانه على جباليا رغم خسارته

وعلى الجانب الآخر، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات المنازل والأبنية في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، ووقوع آلاف الشهداء والجرحى.

كما أصبح مخيم جباليا مليئا بجثث الشهداء والمصابين ولا تستطيع سيارات الإسعاف أو الهلال الأحمر الدخول لانتشال تلك الجثامين بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.