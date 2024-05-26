رشاش ووشوم وشخصية سيكوباتية.. طبيب نفسى يحلل سلوك سفاح التجمع

«في صورة يظهر بها سفاح التجمع وعلى يديه العديد من الوشوم التي توضّح شخصية غريبة ممزوجة بطابع عادات الغرب"، هكذا حلل د.وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، سلوك سفاح التجمع من خلال صوره المنتشرة على وسائل التواصل المختلفة.

وشوم وجلسة استعلاء.. تحليل سلوك سفاح التجمع

وكشف د.وليد هندي، استشاري الصحة النفسية عن سلوك سفاح التجمع بأنه من خلال الصور التي تنشر له أن لديه نظرية خاصة بالشعور بالاستعلاء والقوة من خلال علامات تظهر طريقة جلوسه في سيارته أي مملكته من وجهة نظره والرسومات لتعبر عن شخص سيكوباتي.

كما يضيف أن الرسومات والأسلحة التي على شكل رشاش التي ترسم على جسده تعبر عن الوحشية والسادية وحالة انفصامية تنكّل بالآخرين الذين يحتكون به أو يغضبونه، فهو عازل بهذه النظرة نفسه عن الآخرين، فيعتقد أنه الأكثر ذكاءً ودهاءً للتلاعب بمشاعر من يريده.

وتبين أن الرسومات مع جلسته تشعره بأنه الأقوى وغير قابل للمقارنة ولديه نظرة لرسم سيناريو للحوار ورسم شخصية يدير من خلال الموقف بالطريقة التي يريدها.

اعترافات المتهم

وتبين أن المتهم كان يخنق ضحاياه حيث تم العثور على آثار كدمات وجروح وخدوش بأجسادهن، إذ يعاني من اضطرابات نفسية دفعته لقتل ضحاياه.

وقال المتهم إنه استدرج المجني عليهن إلى شقته واستخدم أدوات حادة للتعذيب قبل خنقهن، وأنه على علاقة عاطفية بإحدى الضحايا وعندما انفصلت عنه سعى للانتقام منها ومن 3 فتيات أخريات، وكان يستدرجهن ويقيم معهن علاقة جنسية ويتفق مع كل ضحاياه على لقاء ثانٍ وينفذ جريمته باستثناء واحدة التي كانت تتردد عليه واستمرت معه لمدة شهر.



تبين أن المتهم أقنع مالك العقار بإجرائه تعديلات على إحدى غرف الشقة لتحويلها لغرفة عازلة للصوت لعدم تعرضه للإزعاج من الخارج، حيث استغل تلك الغرفة في إخفاء أصوات ضحاياه خلال حفلات التعذيب التي أقامها لهن، واعترف بأنه كان يتلذذ بتعذيب السيدات وسماع صرخاتهن.

شهود العيان

قال شهود عيان من جيران المتهم إنه كان قليل التحدث معهم وعلى علم بوالديه المقيمين في الولايات المتحدة وسبق أن لاحظوا تردد عدد من فتيات الليل عليه فكنّ يلاحظن أنه متعدد العلاقات النسائية ومستمر في اصطحاب الفتيات لشقته.

وتابع أحد الشهود أن واحدة فقط هى التي كانت تتردد عليه وظنوا جميعًا أنها عشيقته، ورفضوا الإبلاغ عنه، لأنه يُعامل معاملة الأجانب في محل سكنه ولديه سيارات فارهة.



القبض على المتهم

وألقى القبض على المتهم بقتل عدد من السيدات في منطقة التجمع الخامس عقب هروبه خلال تمثيل الجريمة وتم ضبطه خلال ساعات.

تبين أن المتهم منفصل عن زوجته منذ 8 أشهر ومزدوج الجنسية وكان يستدرج ضحاياه عبر مواقع التواصل ويقيدهن ويمارس ضدهن التعذيب ويجبرهن على تناول المخدرات وعقب خنقهن وتعذيبهن والتأكد من وفاة الضحايا كان يتخلص من الجثث بإلقائهن في الصحراء على طريق الإسماعيلية - بورسعيد.