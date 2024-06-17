لفظ أنفاسه الأخيرة على متن الطائرة.. حكاية وفاة الكابتن حسن عدس أثناء عمله

شهدت رحلة جوية من القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية أمس الأحد مأساة حقيقية، حيث وافته المنية الكابتن طيار حسن يوسف عدس، قائد الطائرة، أثناء تأدية عمله.

وفاة مفاجئة أثناء الرحلة

وتعرض الكابتن حسن عدس لوعكة صحية مفاجئة خلال الرحلة، وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع، مما اضطر مساعد الطيار إلى تحويل مسار الطائرة إلى مطار جدة للهبوط الاضطراري، ولفظ الكابتن عدس أنفاسه الأخيرة على متن الطائرة قبل الوصول إلى مطار جدة.

الكابتن حسن عدس

إعلان الوفاة على متن الطائرة

أعلن مساعد الطيار عبر مكبرات الصوت عن وفاة الكابتن عدس، مع تغيير مسار الرحلة إلى مطار جدة، وأثار هذا الإعلان حالة من الذعر والهلع بين الركاب، وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريقة إعلان الوفاة، مؤكدين على ضرورة التركيز على سلامة الرحلة وهبوط الطائرة بأمان قبل إبلاغ الركاب بالخبر.

من هو الكابتن حسن عدس؟