الإثنين 17 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لفظ أنفاسه الأخيرة على متن الطائرة.. حكاية وفاة الكابتن حسن عدس أثناء عمله

الكابتن حسن عدس -
الكابتن حسن عدس - أرشيفية

شهدت رحلة جوية من القاهرة إلى مدينة الطائف السعودية أمس الأحد مأساة حقيقية، حيث وافته المنية الكابتن طيار حسن يوسف عدس، قائد الطائرة، أثناء تأدية عمله.

وفاة مفاجئة أثناء الرحلة

وتعرض الكابتن حسن عدس لوعكة صحية مفاجئة خلال الرحلة، وتدهورت حالته الصحية بشكل سريع، مما اضطر مساعد الطيار إلى تحويل مسار الطائرة إلى مطار جدة للهبوط الاضطراري، ولفظ الكابتن عدس أنفاسه الأخيرة على متن الطائرة قبل الوصول إلى مطار جدة.

 الكابتن حسن عدس

إعلان الوفاة على متن الطائرة

أعلن مساعد الطيار عبر مكبرات الصوت عن وفاة الكابتن عدس، مع تغيير مسار الرحلة إلى مطار جدة، وأثار هذا الإعلان حالة من الذعر والهلع بين الركاب، وانتقد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريقة إعلان الوفاة، مؤكدين على ضرورة التركيز على سلامة الرحلة وهبوط الطائرة بأمان قبل إبلاغ الركاب بالخبر.

من هو الكابتن حسن عدس؟

  1. كان الكابتن حسن عدس يتمتع بسمعة طيبة بين زملائه وأصدقائه.
  2. نعاه العديد من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بأخلاقه وتفانيه في عمله.
  3. كشف الدكتور جمال شعبان، عميد القلب السابق، عن سبب وفاة الكابتن عدس، حيث أكد أنه تعرض للسكتة القلبية المفاجئة.
الطائف السعودية الكابتن حسن عدس جدة مطار جده التواصل الاجتماعي مواقع التواصل الاجتماعي

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